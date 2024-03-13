Эстонский спектакль #Ярусский был встречен как обвинениями в путинизме, так и похвалой. Юлия Ауг с критикой не согласна

«Разумеется, документальная постановка не выражает только точку зрения режиссера, но и в интервью о постановке, и в нескольких рецензиях этот финальный отрывок пьесы одобрительно отмечается и повторяется. С cентябрьской инфооперации с наклейками #Ярусский / #Maolenvenelane в постановке и в критике убрали политический и важный контекст, а реакцию полиции преподнесли как нарушение закона», - считает Ойдсалу.

По его мнению, спектакль создает о русских в Эстонии образ, который, с одной стороны, сильно приукрашен, а с другой, несколько бестолков. На сцене нет ни одного настоящего путиниста, которых, согласно исследованиям, в Эстонии достаточно. По словам создателей спектакля, их просто не удалось уговорить на интервью.

Об осуждающих войну эстонских русских постановка создает впечатление как о людях, чья главная задача во время войны против Украины заключается в том, чтобы убедительно представить себя жертвами. «Как будто статус жертвы - это единственно возможный способ самовосприятия для эстонского русского. Я об эстонских русских так плохо никогда не думал», - написал критик.

О чем все-таки говорят персонажи?

Поскольку мнения зрителей и авторов спектакля кардинально различаются, тем, кто спектакль не смотрел, мы все же рекомендуем его посмотреть и составить собственное. Если же проанализировать текст, который полтора часа актеры произносят со сцены, то этот калейдоскоп состоит из следующих месседжей.

- В России никто не говорит о политике и о войне, просто потому что людям страшно.

- В Эстонии раньше было хорошо и НАТО был оборонительным союзом. Сейчас все стало плохо. Украина, конфликты, общество Эстонии погружается в страх.

- С Россией надо как-то налаживать отношения, потому что другого соседа у нас нет. Эстонский народ должен проявить мудрость.

- Россия не вписывается в западное понимание свободы. Россия, конечно, свободна, но это другая свобода, не та, к которой мы привыкли.

- Родственник уехал на Донбасс воевать на стороне России. Сначала платили хорошо, потом перестали, его семья страдает. Деньги, заработанные на крови, пользы не принесли.

- Русская революция была под лозунгом «Мир народам». Революционеры хотели мира. Украинские лозунги на Майдане: «Хотим в ЕС и кружевные трусики», «Кто не скачет, тот москаль». Были заявления, что Донбасс нужно бомбануть ядерной бомбой.

- Российские родственники хотят победы над Украиной, но не знают, что будет значить победа.

- Молодые люди говорят, что они любят Эстонию за то, что здесь хорошо жить, но они любят и русский язык. Сейчас говорить о русском языке хорошо стало сложно, потому что его приватизировал Путин и это плохо воспринимается окружающими.

- Я очень люблю Эстонию, я люблю Россию, меня вообще не устраивает, что происходит в Кремле. Эстония «еще более или менее, но тоже так себе, могло бы быть лучше».

- В семье жена считает, что Эстония была оккупирована русскими, муж считает, что оккупации не было. «Все могло бы быть иначе, если бы еще в 90-х в России сделали люстрацию и если бы Россия просто признала факт оккупации», - говорит жена.

- Эта же женщина, которая признает факт оккупации, расстраивается из-за того, что эстонцы не считают ее своей, хотя она свободно говорит по-эстонски.

- Мужчина говорит об украинцах: «Они там у себя были только за Украину. "Кацапы", "москали"... Даже в мирное время, лет, наверное, 10-15 тому назад, уже тогда они все были готовы для чего-то. Для чего-то! Кто их готовил? Очевидно же».

- Мужчина говорит, что не может верить украинским и западным новостям об уничтоженном Мариуполе и об убийствах в Буче, потому что это может быть фейк. Убедиться, какая из сторон права, он не может. «Почему это все случилось 24 февраля? Я думаю, что объяснение только такое: Россия защищает свои интересы - все очень просто. Вот как она защитила - это уже другой вопрос, потому что начало операции - это был полный провал».

- Девушка обращается к Владимиру Путину: «Мистер президент, неужели вы этого хотели? Неужели вам нравится думать о том, что в истории вы останетесь как человек, который развязал войну, в которой погибли сотни тысяч мирных жителей Украины? А еще сотни тысяч мирных жителей стали инвалидами?»

- Рассуждения героев о политических узниках режима в России.

- Три персонажа - русскоязычные жители Эстонии не могут ответить на вопрос, какая у них идентичность. «Конкретно по национальности тут я не могу идентифицировать себя».

- Героиня говорит: «Сегодня мне не нравится то, что у нас балуют украинцев. И то, что происходит с переходом образования на эстонский язык». Другой герой говорит, что в Эстонии слишком много беженцев, которые должны быть на фронте.

- Персонаж говорит, что после 24 февраля пропала «презумпция нормальности русскоязычного населения». Ты должен доказать, что ты, так сказать, хороший русский.

- Ни в России нельзя говорить свободно на разные темы, ни в Эстонии. В Эстонии тоже страшно высказываться. «Государство, Эстония, мы должны показывать, что мы не поддались на вот эту панику, на вот эту паранойю, где выражение "Я - русский" представляет угрозу национальной безопасности».