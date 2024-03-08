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Клиент Elisa негодует: почему людей не предупредили о масштабном сбое?

София Солдатенко
, репортер
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Представительство Elisa. Фото иллюстративное.
Представительство Elisa. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

В сети Elisa в среду, 6 марта, вечером произошел масштабный сбой. Клиенты, которые более часа были без интернета, недоумевают, почему компания не предупредила их о неполадках хотя бы через СМС-сообщение.

«Минимум на час пропал интернет и никаких уведомлений от Elisa я не получил. В итоге потом увидел на их официальной странице в Facebook пост о сбое, но как клиенты, которые остались без интернета, могли увидеть это сообщение? Неужели нельзя было уведомить своих клиентов через смс-сообщение?» - негодует один из клиентов.

Служба поддержки клиентов Elisa работает по будням с восьми утра до девяти вечера, а интернет пропал после десяти часов вечера, то есть и по инфотелефону ничего узнать было невозможно.

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