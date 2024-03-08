Клиент Elisa негодует: почему людей не предупредили о масштабном сбое?

«Минимум на час пропал интернет и никаких уведомлений от Elisa я не получил. В итоге потом увидел на их официальной странице в Facebook пост о сбое, но как клиенты, которые остались без интернета, могли увидеть это сообщение? Неужели нельзя было уведомить своих клиентов через смс-сообщение?» - негодует один из клиентов.