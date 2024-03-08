Женщина, угрожавшая убить собаку журналистки, получила суровое наказание

По данным The Telegraph, за Вудс следили с июня 2021 года по сентябрь 2023 года. Однако теперь 25-летнюю преследовательницу приговорили к 14 месяцам тюремного заключения.

Преследование началось чуть менее трех лет назад, причем развивалось постепенно. Обвиняемая отправляла Вудс многочисленные сообщения в социальных сетях, но их содержание поначалу не было очень агрессивным. В какой-то момент произошла эскалация: фанатка начала отправлять Вудс посылки, в том числе и с едой, письма с угрозами. В одной посылке содержались тесты на ЗППП.

Помимо прочего, женщина угрожала украсть и убить собаку Вудс. Защитник обвиняемой заявил в суде, что у его подзащитной диагностирован аутизм, и это необходимо учитывать при ведении дела. По словам Вудс, инцидент оказал на нее негативное влияние.

Вудс – тележурналистка до мозга костей: она прошла весь путь от курьера до продюсера и ведущего. Она одна из самых известных футбольных репортеров Великобритании, работала на ITV и TNT и вела прямые трансляции матчей Премьер-лиги и Лиги чемпионов.