«Врачи удивлялись, как я еще не умер»: эстонский копьеметатель вышел из запоя и пытается наладить жизнь

Андрус Вярник, занявший первое место в метании копья на чемпионате мира 2005 года в Хельсинки, взошел на небо яркой звездой. Однако в какой-то момент он стал привлекать внимание прессы не своими спортивными достижениями, а тем, что на долгие годы попал в лапы алкоголя и совершал в связи с этим всевозможные преступления.