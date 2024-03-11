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«Врачи удивлялись, как я еще не умер»: эстонский копьеметатель вышел из запоя и пытается наладить жизнь

Kuuuurija
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Андрус Вярник.
Андрус Вярник. Фото: Ekraanitõmmis videost.

В этом сюжете Kuuuurija мы поговорим с копьеметателем Адрусом Вярником, который последние семь лет является трезвенником.

Андрус Вярник, занявший первое место в метании копья на чемпионате мира 2005 года в Хельсинки, взошел на небо яркой звездой. Однако в какой-то момент он стал привлекать внимание прессы не своими спортивными достижениями, а тем, что на долгие годы попал в лапы алкоголя и совершал в связи с этим всевозможные преступления.

Ведущая Kuuuurija Катрин Луст решила связаться с чемпионом мира, потому что увидела интересное объявление в Facebook. В феврале в группе «Продажа и обмен старья» появилась информация, что копьеметатель Андрус Вярник выставил на продажу копье, которое принесло ему золотую медаль в Хельсинки в 2005 году.

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