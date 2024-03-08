С воскресенья по 24 марта ремонтные работы на железнодорожной станции Тапа на две недели изменят время отправления последнего рейса Таллинн-Раквере и первого за день рейса Раквере-Таллинн; 18-24 марта пассажиров тех же рейсов на участке Раквере-Тапа будут обслуживать автобусы.
Ремонт на железной дороге: в расписаниях поездов возникнут изменения
«Изменения в расписании восточного направления коснутся поездок между Таллинном и Раквере. В связи с ремонтными работами на станции Тапа с воскресенья по 18 марта первый дневной рейс Раквере-Таллинн будет отправляться на четыре минуты раньше, а последний дневной рейс Таллинн-Раквере станет прибывать на конечную станцию на четыре минуты позже», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.
Начатые осенью 2023 года ремонтные работы на участке железной дороги Тапа-Тарту приведут к изменению расписаний поездов Таллинн-Тарту, Таллинн-Койдула, Таллинн-Валга, Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Нарва до конца 2024 года. После завершения работ скорость движения пассажирских поездов можно будет увеличить, а также вывести на Тартускую линию новые поезда Škoda.