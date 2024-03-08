Ремонт на железной дороге: в расписаниях поездов возникнут изменения

«Изменения в расписании восточного направления коснутся поездок между Таллинном и Раквере. В связи с ремонтными работами на станции Тапа с воскресенья по 18 марта первый дневной рейс Раквере-Таллинн будет отправляться на четыре минуты раньше, а последний дневной рейс Таллинн-Раквере станет прибывать на конечную станцию на четыре минуты позже», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.