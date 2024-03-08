Мартин Хельме: нами правит пропитанная российскими деньгами мафия, выдающая себя за Эстонскую Республику

Хельме напомнил, что прокурор Сигрид Нурме говорила о доказательствах, которые установили наличие деятельности по отмыванию денег и нарушений в банке, но собрать дополнительные доказательства, подтверждающие подозрения о криминальном происхождении денег, не представляется возможным.

«Потому что предварительное преступление произошло в России и юридическое сотрудничество с Россией бесперспективно. Естественно, бесперспективно», - пишет Хельме.

Прокуратура закрыла дело Swedbank об отмывании денег: преступления не было выявлено

По словам Хельме, прокуратура знала об этом, когда начинала расследование.

«И несмотря на это, расследование организовали, но сосредоточились не на нарушении правил борьбы с отмыванием денег в банке, а на том, смогут ли они выявить предварительное преступление, произошедшее в России, и затем начать производство в Эстонии», - пишет политик.

По его мнению, следовало бы сосредоточиться на нарушениях, связанных с работающем в Эстонии банке: «И Европейский cоюз, и собственные правила Эстонии позволили бы наказать сполна. Однако этого не сделали. Теперь можно спокойно считать этот вопрос закрытым и говорить, что ничего и не было...»

«Нами правит пропитанная российскими деньгами мафия, выдающая себя за Эстонскую Республику», - подытожил Хельме.

В четверг, 29 февраля прокуратура сообщила Swedbank, что закрывает дело об отмывании денег, поскольку государственная канцелярия установила, что никакого преступления совершено не было.

«Благодаря решению прокуратуры мы можем оставить позади еще одно расследование недостатков прошлого», - сказал руководитель специальной рабочей группы и вице-президент Swedbank Томас Хедберг.