«Они приехали искать секс»: что стоит за рейдами силовиков на эротические вечеринки в России

«Вы тут тусуетесь, сексом занимаетесь, да? Сейчас мы вас жизни научим»

В отделении полиции силовики угрожали пришедшим на вечеринку мужчинам тем, что отправят их воевать в Украину: «Сейчас военкомат приедет, вас всех загребет». По его словам, полицейские переписали данные всех участников вечеринки, а у мужчин спрашивали, кто служил и их звание.

«Типа вы такая золотая молодежь, тусуетесь, сексом занимаетесь, да? Сейчас мы вас жизни научим. То есть общество радикализируется, общество становится более бескомпромиссным, - рассказывает Дмитрий. - Есть война, есть враги, есть семейные ценности, точка. Те, кто задержал нас, они, кажись, реально в это все верят. И вот эта их установка, что мы сейчас вас отправим в Украину, она была вызвана внутренним конфликтом с нами как представителем вообще другого мышления и социума».

Дмитрий говорит, что понимает логику силовиков: рядом идет война, люди умирают, вокруг России везде враги, а люди тут сексом занимаются. «С их точки зрения, это как бы нонсенс», - резюмирует он.

Он в целом описывает посетителей секс-вечеринок как креативный класс, который живет более комфортной жизнью, чем большинство россиян. «Это люди, которые создают современные цифровые продукты, айтишники, дизайнеры, художники. В основном это люди, которые зарабатывают больше, чем большинство населения страны», - описывает Дмитрий.