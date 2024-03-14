Звонок в дверь посреди ночи: жителей Эстонии предупреждают об опасности

Жительница Кохтла-Ярве Елена проснулась в четыре часа утра от сигнала звонка домофона. «На другом конце провода мужской голос заявил, что это почтальон и ему надо попасть в подъезд. Я сначала на автомате потянулась к кнопке для открытия двери, но вдруг подумала, с чего вдруг у почтальона нет возможности попасть в подъезд, да и кто доставляет почту в выходной день в четыре утра. Я просто положила трубку. Он настойчиво продолжал звонить, пока я не отключила домофон», - рассказывает читательница.

Похожий случай произошел с таллиннкой Анастасией. «Посреди ночи зазвонил домофон. Парень заявил, что он мой сосед, но забыл ключи. Я спросила, из какой он именно квартиры и почему не звонит туда. Он назвал номер квартиры и сказал, что там все спят и не отвечают. Видимо, расчет на то, что спросонья люди не станут разбираться и откроют дверь или что люди не знают, кто их соседи. Но я прекрасно знаю, кто живет в той квартире и никакого русскоязычного молодого парня среди жильцов нет», - говорит она.