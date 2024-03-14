Ночью начинает трезвонить домофон. Некто, стоящий у двери подъезда, представляется почтальоном или соседом, который забыл ключи от квартиры и не может попасть домой, и просит открыть дверь. С такой ситуацией в последнее время столкнулись жители нескольких городов Эстонии. Это орудуют злоумышленники?
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Звонок в дверь посреди ночи: жителей Эстонии предупреждают об опасности
Жительница Кохтла-Ярве Елена проснулась в четыре часа утра от сигнала звонка домофона. «На другом конце провода мужской голос заявил, что это почтальон и ему надо попасть в подъезд. Я сначала на автомате потянулась к кнопке для открытия двери, но вдруг подумала, с чего вдруг у почтальона нет возможности попасть в подъезд, да и кто доставляет почту в выходной день в четыре утра. Я просто положила трубку. Он настойчиво продолжал звонить, пока я не отключила домофон», - рассказывает читательница.