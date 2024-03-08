Президент Украины Владимир Зеленский наградил главнокомандующего Силами обороны генерала Мартина Херема и канцлера Министерства обороны Кусти Сальма орденом князя Ярослава Мудрого II степени.
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УКРАИНА БЛАГОДАРИТ ⟩ Владимир Зеленский удостоил Мартина Херема и Кусти Сальма высоких наград
Мартин Херем заявил, что достижения Украины важнее орденов. «Нам нужно много работать для успеха Украины. Если это замечают и награждают, то это хорошо. На данный момент орден остается в тени войны в Украине», - сказал он.