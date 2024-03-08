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УКРАИНА БЛАГОДАРИТ ⟩ Владимир Зеленский удостоил Мартина Херема и Кусти Сальма высоких наград

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Кусти Сальм и Мартин Херем.
Кусти Сальм и Мартин Херем. Фото: Mihkel Maripuu

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главнокомандующего Силами обороны генерала Мартина Херема и канцлера Министерства обороны Кусти Сальма орденом князя Ярослава Мудрого II степени.

Мартин Херем заявил, что достижения Украины важнее орденов. «Нам нужно много работать для успеха Украины. Если это замечают и награждают, то это хорошо. На данный момент орден остается в тени войны в Украине», - сказал он.

Херем заметил, что за 32 года службы в Силах обороны он накопил целую коллекцию наград.

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