Еда из России для животных и людей. Эстония в разы увеличила импорт из страны-агрессора

Собаки, которые служат в эстонской таможне. Спустя два года после начала в Украине полномасштабной войны они проверяют в том числе грузы кормов для животных, импорт которых из России существенно вырос.

Департамент статистики Эстонии рассказал Rus.Postimees, импорт каких продуктов из России вырос за два года войны и сколько валюты за эти поставки получил российский бизнес. Это те же продукты, импорт которых только что запретила Латвия.