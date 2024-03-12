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Еда из России для животных и людей. Эстония в разы увеличила импорт из страны-агрессора

Иван Скрябин
, журналист
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Собаки, которые служат в эстонской таможне. Спустя два года после начала в Украине полномасштабной войны они проверяют в том числе грузы кормов для животных, импорт которых из России существенно вырос.
Собаки, которые служат в эстонской таможне. Спустя два года после начала в Украине полномасштабной войны они проверяют в том числе грузы кормов для животных, импорт которых из России существенно вырос. Фото: PRNPM/EMF

Департамент статистики Эстонии рассказал Rus.Postimees, импорт каких продуктов из России вырос за два года войны и сколько валюты за эти поставки получил российский бизнес. Это те же продукты, импорт которых только что запретила Латвия.

О том, что Эстония продолжает импортировать те продукты, которые с 8 марта 2024 года правительство Латвии запретило ввозить с территории государства спонсора терроризма, нам ранее рассказали в Налогово-таможенном департаменте.

Цифры - упрямая вещь, что бы ни говорили отдельные политики. Открытость эстонского общества позволяет самостоятельно оценить суть процессов, о которых иногда говорят очень громко, но далеко не всегда подробно.

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