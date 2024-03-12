Департамент статистики Эстонии рассказал Rus.Postimees, импорт каких продуктов из России вырос за два года войны и сколько валюты за эти поставки получил российский бизнес. Это те же продукты, импорт которых только что запретила Латвия.
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Еда из России для животных и людей. Эстония в разы увеличила импорт из страны-агрессора
О том, что Эстония продолжает импортировать те продукты, которые с 8 марта 2024 года правительство Латвии запретило ввозить с территории государства спонсора терроризма, нам ранее рассказали в Налогово-таможенном департаменте.