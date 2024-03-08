За последнюю неделю в связи с коронавирусом понадобилась госпитализация 23 человек

За последние две недели в стационарном лечении из-за гриппа нуждались 74 человека. Всего с начала сезона в больницы доставлено 1157 человек, из них вакцинированы от гриппа 7,42 процента. По предварительным данным, в этом сезоне от гриппа умерли 80 человек, 96 процентов скончавшихся были в возрасте от 60 лет.