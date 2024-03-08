По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 352 случая гриппа, из них 159 были подтверждены лабораторно, а коронавирусом заболели 196 человек.
За последнюю неделю в связи с коронавирусом понадобилась госпитализация 23 человек
Заболеваемость гриппом медленно снижается. Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах, интенсивность заболевания гриппом удерживается на среднем уровне.
За последние две недели в стационарном лечении из-за гриппа нуждались 74 человека. Всего с начала сезона в больницы доставлено 1157 человек, из них вакцинированы от гриппа 7,42 процента. По предварительным данным, в этом сезоне от гриппа умерли 80 человек, 96 процентов скончавшихся были в возрасте от 60 лет.
За неделю коронавирусом заболели 196 человек. Общее количество зарегистрированных случаев за неделю снизилось на 22,2 процента. За неделю из-за коронавируса в больницы были доставлены 23 человека.
Всего за неделю острыми инфекциями верхних дыхательных путей заболели 2993 человека, 44,5 процента из них - дети до 14 лет.