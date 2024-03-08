Потребление марганца в России почти полностью зависит от экспорта: у них тоже есть некоторые запасы марганца, но начать добычу на сколько-нибудь значительном промышленном уровне им пока не удалось. По предварительным данным, в 2023 году Россия поставила рекордно много за всю историю – более двух миллионов тонн марганцевой руды, которая используется для производства высококачественной стали – кроме прочего, например, для стволов орудий, бронемашин и гусениц для них. «Рост, очевидно, обусловлен потребностями войны», – считает эксперт по безопасности и экономике Райво Варе.