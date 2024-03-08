Поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны резко возросли. С 2023 года ее переправляли туда также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Тийта Вяхи. Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале. В интересах военной промышленности.
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Груз на сто миллионов долларов: марганец для военной машины Путина едет в Россию через Силламяэ (1)
Потребление марганца в России почти полностью зависит от экспорта: у них тоже есть некоторые запасы марганца, но начать добычу на сколько-нибудь значительном промышленном уровне им пока не удалось. По предварительным данным, в 2023 году Россия поставила рекордно много за всю историю – более двух миллионов тонн марганцевой руды, которая используется для производства высококачественной стали – кроме прочего, например, для стволов орудий, бронемашин и гусениц для них. «Рост, очевидно, обусловлен потребностями войны», – считает эксперт по безопасности и экономике Райво Варе.