СМИ: Путин обсуждал обмен Навального в день его смерти

По словам двух собеседников «Агентства», примерно за четыре часа до появления официальных сообщений о смерти Алексея Навального российский президент провел личную встречу с бизнесменом Романом Абрамовичем, в ходе которой якобы выразил словесное согласие на обмен оппозиционного политика.

Журналист-расследователь Христо Грозев убежден, что согласие Владимира Путина было неслучайным. «Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца. Он думал, раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на менее важного для Путина заключенного», - заявил журналист.

Переговоры об обмене Алексея Навального

По сведениям источников «Агентства», переговорный процесс об обмене Навального велся с весны 2023 года. Предполагается, что в ходе переговоров российская сторона заявила о готовности передать Западу не только Алексея Навального, но и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также отставного американского морпеха Пола Уилана.

В ответ Запад должен был выдать Москве предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Помимо Красикова в процессе переговоров мог упоминаться и основатель компании «М13» Владислав Клюшин, которого в США признали виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и инсайдерской торговле.

Первые сообщения о готовившемся обмене Навального

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.

Вскоре после известия о гибели оппозиционера немецкая бульварная газета Bild сообщила, что Россия, США и Германия якобы вели переговоры о возможном обмене Навального на Красикова.

Позже о переговорах об обмене рассказала соратница Навального Мария Певчих. Она утверждала, что Навального и двух граждан США, фамилии которых не назывались, планировалось обменять на Вадима Красикова. По ее словам, переговоры находились «на финальной стадии».