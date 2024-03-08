Премьер-министр Кая Каллас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Партии реформ, подтвердило бюро премьер-министра. Об этом сообщает ERR.
Бюро премьер-министра: Кая Каллас не будет баллотироваться в Европарламент
«Премьер-министр Кая Каллас не является кандидатом на выборах в Европарламент, потому что она сосредоточена на обязанностях премьера», - сказала ERR советник премьер-министра Элизабет Вальдманн.
Урмас Паэт подтвердил ERR свое участие в выборах в Европарламент.
Член рабочей группы Партии реформ по организации кампании по выборам в Европарламент Эркки Келдо сообщил, что Андрус Ансип также собирает подписи для выдвижения своей кандидатуры. «Он попросил о подписях в поддержку. Исходя из этого, я бы предположил, что Ансип намерен баллотироваться», - сказал Келдо.