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Бюро премьер-министра: Кая Каллас не будет баллотироваться в Европарламент

Лоора-Элизабет Ломп
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Кая Каллас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Партии реформ, подтвердило бюро премьер-министра. Об этом сообщает ERR.

«Премьер-министр Кая Каллас не является кандидатом на выборах в Европарламент, потому что она сосредоточена на обязанностях премьера», - сказала ERR советник премьер-министра Элизабет Вальдманн.

Урмас Паэт подтвердил ERR свое участие в выборах в Европарламент.

Член рабочей группы Партии реформ по организации кампании по выборам в Европарламент Эркки Келдо сообщил, что Андрус Ансип также собирает подписи для выдвижения своей кандидатуры. «Он попросил о подписях в поддержку. Исходя из этого, я бы предположил, что Ансип намерен баллотироваться», - сказал Келдо.

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