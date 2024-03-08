Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Залужного послом в Лондон. Это почетная ссылка или новый старт?

В этом смысле согласие Валерия Залужного самоустраниться из информационного и политического поля Украины и перейти на ответственную должность, на которой он, вероятно, сам сможет определять параметры своей работы, вполне можно прочитать как поступок человека, заботящегося прежде всего об интересах своего государства и готового работать на его благо на любой должности.

Не стоит забывать и о том, что опыт пребывания 50-летнего ныне Валерия Залужного на дипломатической должности в одной из ключевых для Украины столиц в перспективе может снять упреки в его сторону по поводу отсутствия в его резюме любого опыта кроме военного, позволит ему обрасти полезными связями и - опять же, в перспективе - вернуться в Украину значительно более готовым к политической деятельности, чем сейчас.

Вопрос только в том, что обязательным условием для такого возвращения сейчас кажется окончание войны, но как раз на это обстоятельство Валерий Залужный - как сейчас, так и после отъезда в Лондон - будет иметь очень ограниченное влияние.

Сам Залужный не дал ни одного интервью после своей отставки с поста главнокомандующего ВСУ. Не комментировал он и новости о своем грядущем назначении в Лондон.