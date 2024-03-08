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ГРУБАЯ ОШИБКА ⟩ Юферева-Скуратовски вынужденно покидает горсобрание Таллинна (2)

Тарво Мадсен
, журналист
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Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Eero Vabamägi

Мария Юферева-Скуратовски, недавно перешедшая в Партию реформ из Центристской партии, лишилась мандата в Таллиннском городском собрании, поскольку сменила место жительства в регистре народонаселения. При этом ее уход из горсобрания усложняет планы свержения действующей власти в Таллинне оппозиционными партиями.

Закон предусматривает, если член местного собрания меняет место жительства в регистре народонаселения, он теряет место в собрании, и следующая возможность войти в состав местного законодательного органа у него появится только после следующих выборов в самоуправление.

Ранее нынешние оппозиционные партии теоретически могли свергнуть нынешнюю таллиннскую коалицию в конце марта, поскольку тогда в горсобрание вернется перешедший в Социал-демократическую партию Андре Ханимяги. Однако теперь уход Юферевой-Скуратовски значительно усложняет ситуацию, поскольку смена власти потребует ухода еще некоторых людей из фракции Центристской партии или же согласия социал-демократов сформировать правящую коалицию с EKRE. В прошлом соцдемы исключали этот вариант.

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