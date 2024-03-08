Закон предусматривает, если член местного собрания меняет место жительства в регистре народонаселения, он теряет место в собрании, и следующая возможность войти в состав местного законодательного органа у него появится только после следующих выборов в самоуправление.

Ранее нынешние оппозиционные партии теоретически могли свергнуть нынешнюю таллиннскую коалицию в конце марта, поскольку тогда в горсобрание вернется перешедший в Социал-демократическую партию Андре Ханимяги. Однако теперь уход Юферевой-Скуратовски значительно усложняет ситуацию, поскольку смена власти потребует ухода еще некоторых людей из фракции Центристской партии или же согласия социал-демократов сформировать правящую коалицию с EKRE. В прошлом соцдемы исключали этот вариант.