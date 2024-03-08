Мария Юферева-Скуратовски, недавно перешедшая в Партию реформ из Центристской партии, лишилась мандата в Таллиннском городском собрании, поскольку сменила место жительства в регистре народонаселения. При этом ее уход из горсобрания усложняет планы свержения действующей власти в Таллинне оппозиционными партиями.
Закон предусматривает, если член местного собрания меняет место жительства в регистре народонаселения, он теряет место в собрании, и следующая возможность войти в состав местного законодательного органа у него появится только после следующих выборов в самоуправление.