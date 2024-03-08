Суд отказал в досрочном освобождении мужчине, избившему до смерти соседку в Кохтла-Ярве

Вируский уездный суд отказался досрочно освободить мужчину, отбывающего 16-летний тюремный срок, который в 2011 году в Кохтла-Ярве нанес в результате жестокого избиения смертельные телесные повреждения своей 81-летней соседке, забрав у нее 3,5 евро.