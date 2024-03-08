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Суд отказал в досрочном освобождении мужчине, избившему до смерти соседку в Кохтла-Ярве

Андрес Эйнманн
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Убившему соседку Владимиру Удину отказано в досрочном освобождении из тюрьмы.
Убившему соседку Владимиру Удину отказано в досрочном освобождении из тюрьмы. Фото: Тайро Луттер

Вируский уездный суд отказался досрочно освободить мужчину, отбывающего 16-летний тюремный срок, который в 2011 году в Кохтла-Ярве нанес в результате жестокого избиения смертельные телесные повреждения своей 81-летней соседке, забрав у нее 3,5 евро.

Тюрьма и прокуратура не поддержали досрочное освобождение 61-летнего Владимира Удина, сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих. Решение Вируского уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде.

В ноябре 2013 года Вируский уездный суд признал Владимира Удина виновным в жестоком и мучительном убийстве соседки и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

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