Вируский уездный суд отказался досрочно освободить мужчину, отбывающего 16-летний тюремный срок, который в 2011 году в Кохтла-Ярве нанес в результате жестокого избиения смертельные телесные повреждения своей 81-летней соседке, забрав у нее 3,5 евро.
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Суд отказал в досрочном освобождении мужчине, избившему до смерти соседку в Кохтла-Ярве
Тюрьма и прокуратура не поддержали досрочное освобождение 61-летнего Владимира Удина, сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих. Решение Вируского уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде.