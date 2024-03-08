Пт, 8.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Налог на сахар надвигается – но напитки ли самые сладкие у нас на столе?

Ангелина Тякер
, журналист
Copy
Содержание сахара в безалкогольных напитках ниже, чем в соках.
Содержание сахара в безалкогольных напитках ниже, чем в соках. Фото: Tairo Lutter, Postimees

Правительство задумало ввести налог на подслащенные напитки, а министр здравоохранения Рийна Сиккут считает, что это важно с точки зрения здравоохранения. Postimees выяснял, действительно ли напитки самые сладкие у нас на столе.

Сливовый нектар Aura содержит 11,90 грамма сахара на 100 миллилитров, при этом сливовый нектар Põltsamaa немного отличается: в нем содержится 11,30 грамма сахара на 100 миллилитров. Следующие по содержанию сахара – апельсиновый сок и смешанный соковый напиток Põltsamaa, в которых содержание сахара составляет 11 граммов. За ними следуют яблочный сок Põltsamaa (10,70 грамма сахара), яблочный сок Aura (10,60 грамма сахара) и мульти нектар Aura (10,40 грамма сахара).

Меньше сахара содержится в апельсиновом соке Aura: всего 9 граммов сахара на 100 миллилитров. Однако содержание сахара в суперсмузи Aura такое же, как в апельсиновом соке и смешанном соковом напитке Põltsamaa – 11 граммов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх