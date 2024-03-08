Налог на сахар надвигается – но напитки ли самые сладкие у нас на столе?

Сливовый нектар Aura содержит 11,90 грамма сахара на 100 миллилитров, при этом сливовый нектар Põltsamaa немного отличается: в нем содержится 11,30 грамма сахара на 100 миллилитров. Следующие по содержанию сахара – апельсиновый сок и смешанный соковый напиток Põltsamaa, в которых содержание сахара составляет 11 граммов. За ними следуют яблочный сок Põltsamaa (10,70 грамма сахара), яблочный сок Aura (10,60 грамма сахара) и мульти нектар Aura (10,40 грамма сахара).