Министр обороны Ханно Певкур во вторник отправится с визитом в только что вступившую в НАТО Швецию.
Певкур отправляется в только что ставшую членом НАТО Швецию
В ходе двухдневного визита Певкур встретится с министром обороны Швеции Полом Юнсоном, откроет почетное консульство Эстонии в Карлскруне и примет участие в организованном в сотрудничестве с EAS бизнес-семинаре оборонной промышленности в Карлскруне и Стокгольме.
В четверг Швеция депонировала в Вашингтоне документы о вступлении в НАТО и тем самым стала 32-й страной НАТО.
По словам премьер-министра Каи Каллас, это историческое событие. «С сегодняшнего дня вся Скандинавия и Балтия входят в НАТО. Это исторический поворотный момент, который укрепит безопасность всего нашего региона и всего альянса», - сказала Каллас.
Премьер-министр напомнила, что в конце 2021 года Россия ультимативно потребовала закрыть двери НАТО. «На сегодняшний день НАТО более сплочен, чем когда-либо раньше, и сильнее на двух сильных союзников - Швецию и Финляндию», - отметила она.
Премьер-министр добавила, что вступление Швеции и недавнее вступление Финляндии в НАТО открывает для Эстонии новые возможности усиление двустороннего сотрудничества с обеими странами.
«Вступление Швеции в НАТО заметно повышает уровень безопасности на Балтийском море и по всему альянсу. Стоит отметить, что и вооруженные силы, и оборонная промышленность существенно укрепят оборонный щит НАТО, а стратегическое расположение Швеции предоставит НАТО лучшую свободу действий на Балтийском море. Короче говоря, тыл Эстонии и всего Балтийского региона стал надежнее», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
«Мы и шведы одинаково понимаем, что Россия представляет непосредственную опасность для мира и безопасности стран этого региона. Разумеется, мы заинтересованы в укреплении практического сотрудничества с Швецией как в двустороннем формате, так и в НАТО, чтобы наилучшим возможным образом развивать коллективную оборону альянса», - сказал Певкур.
По словам главы МИД Маргуса Цахкна, вступление Швеции позволит еще эффективнее противостоять вызовам и рискам в регионе. «Тот факт, что Эстония и Швеция теперь не просто соседи и партнеры, а союзники по НАТО, позволит теснее сотрудничать в сфере обороны и безопасности, существенно повышает безопасность в регионе Балтийского моря и улучшает надежность снабжения восточного фланга НАТО», - сказал Цахкна.
По словам Цахкна, вступление Швеции подает важный сигнал о политике открытых дверей НАТО. «Статья 10 заключенного 75 лет назад Вашингтонского договора гласит, что каждая европейская страна должна иметь возможность самостоятельно принимать решения об организации своей безопасности. Вступление Швеции подтверждает, что двери альянса открыты для демократических европейских стран и решения по всем связанным со вступлением процессам принимают только союзники, - сказал он. - Ни Россия, ни кто-либо иной не имеет права вето по этому вопросу».