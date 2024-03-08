Певкур отправляется в только что ставшую членом НАТО Швецию

В ходе двухдневного визита Певкур встретится с министром обороны Швеции Полом Юнсоном, откроет почетное консульство Эстонии в Карлскруне и примет участие в организованном в сотрудничестве с EAS бизнес-семинаре оборонной промышленности в Карлскруне и Стокгольме.

В четверг Швеция депонировала в Вашингтоне документы о вступлении в НАТО и тем самым стала 32-й страной НАТО.

По словам премьер-министра Каи Каллас, это историческое событие. «С сегодняшнего дня вся Скандинавия и Балтия входят в НАТО. Это исторический поворотный момент, который укрепит безопасность всего нашего региона и всего альянса», - сказала Каллас.

Премьер-министр напомнила, что в конце 2021 года Россия ультимативно потребовала закрыть двери НАТО. «На сегодняшний день НАТО более сплочен, чем когда-либо раньше, и сильнее на двух сильных союзников - Швецию и Финляндию», - отметила она.

Премьер-министр добавила, что вступление Швеции и недавнее вступление Финляндии в НАТО открывает для Эстонии новые возможности усиление двустороннего сотрудничества с обеими странами.

«Вступление Швеции в НАТО заметно повышает уровень безопасности на Балтийском море и по всему альянсу. Стоит отметить, что и вооруженные силы, и оборонная промышленность существенно укрепят оборонный щит НАТО, а стратегическое расположение Швеции предоставит НАТО лучшую свободу действий на Балтийском море. Короче говоря, тыл Эстонии и всего Балтийского региона стал надежнее», - сказал министр обороны Ханно Певкур.