«Рыбалка с динамитом». Как шпионы смогли подслушать в Сингапуре немецких генералов?

Это перевод статьи, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском можно прочесть здесь.

В Сингапуре было около полуночи. Высокопоставленный офицер Люфтваффе бундесвера сидел в своем гостиничном номере. Он приехал сюда, чтобы пообщаться с представителями военной промышленности на крупнейшем в Азии авиасалоне.

День был долгим, но ложиться спать еще рано. Бригадному генералу Франку Грефе еще нужно созвониться со своим начальником - командующим ВВС Германии.

Для начальника отдела операций и учений командования ВВС в этом нет ничего особенного. Он расслабленно беседовал с двумя коллегами о «мега» виде, который открывается из окна его номера, и о том, как он только что выпивал в соседней гостинице с невероятным бассейном.

«Нехило», - отмечает один из его собеседников.

Наконец к беседе подключается начальник Грефе, генерал-лейтенант Инго Герхартц, и начинается разговор. В последующие 40 минут участники совещания обсуждают секретные вопросы, связанные с военной сферой, в том числе продолжающиеся дебаты о том, следует ли Германии отправлять в Украину крылатые ракеты Taurus.

При этом участники совещания не догадываются, что их подслушивают, а их беседа записывается. Через две недели аудиозапись этого совещания попадет на российский государственный канал RT.