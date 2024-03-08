«Новости в 7» за 8 марта: радости и тревоги Женского дня, фотовыставка «Война в Украине 2014-2024», пробуем искусственное куриное филе и идем в гости к «королеве бикини» - дизайнеру Насте Балак

Сегодня в выпуске:

- Цветы, улыбки, поздравления и подарки. Но, к сожалению, не только ими наполнена жизнь многих женщин в день 8-го марта, вопросы равноправия и равного обращения по-прежнему актуальны. Наш репортаж о том, как жители Таллинна отмечают этот день

- Это важно: 8 марта – один из самых аварийноопасных дней в году; женщины Юго-Восточной Азии и многих стран миры вышли на демонстрации, требуя соблюдения своих прав, американские дипломаты предупредили о возросшем риске терактов на массовых мероприятиях в Москве

- В феврале 2024 года исполнилось на самом деле не 2 года, а уже 10 лет, как Россия начала войну против Украины. В эстонской столице открылась выставка работ канадского фотографа Сами Сива, который все эти годы фиксировал на камеру историю кровопролитного конфликта.

- Мясные продукты растительного происхождения - подобное словосочетание уже никого не удивляет, искусственное мясо становится все популярнее. Наш корреспондент знакомилась с деятельностью эстонского стартапа, который производит аналог куриного филе из ферментированного грибного белка

- Это интересно: в Нарве на уличной скамейке поселился бездомный швед со странностями, желающий уехать в Россию; что получится, если скрестить родео и лыжные гонки

- Две тысячи довольных и полных восхищения клиенток. Наш корреспондент побывала в гостях у отечественной «королевы бикини», дизайнера Насти Балак, которая единственная в нашей стране шьет купальники по фигуре заказчиц

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 марта.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!