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Страсти в Тарту: главу отделения экстренной медицины обвиняют в создании токсичной рабочей среды

Лоора-Элизабет Ломп
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Сандер Покс.
Сандер Покс. Фото: Tartu Ülikooli kliinikum

Большая часть сотрудников отделения экстренной медицины Клиникума Тартуского университета выступила с инициативой вотума недоверия своему руководителю, в отделении которого, как утверждается, токсичная рабочая среда. Руководство медучреждения встречается с недовольными врачами, но подчеркивает, что в отделении произошли изменения, к которым многие сотрудники не могут привыкнуть.

Более двадцати врачей (из сотрудников отделения не подписалось под заявлением всего пара человек - прим. ред.) подписали петицию, в которой выражают недовольство стилем управления заведующего отделением экстренной медицины доктора Сандера Покса и утверждают, что токсичная рабочая среда возникла из-за его фигуры. Поэтому мирная работа в отделении уже некоторое время нарушена.

По мнению врачей, Покс постепенно сделал рабочую атмосферу токсичной и привел отделение к серьезным конфликтам. Например, его обвиняют в том, что он использует только ту информацию, которая его устраивает, и игнорирует информацию, которую он не хочет слышать.

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