Страсти в Тарту: главу отделения экстренной медицины обвиняют в создании токсичной рабочей среды

Более двадцати врачей (из сотрудников отделения не подписалось под заявлением всего пара человек - прим. ред. ) подписали петицию, в которой выражают недовольство стилем управления заведующего отделением экстренной медицины доктора Сандера Покса и утверждают, что токсичная рабочая среда возникла из-за его фигуры. Поэтому мирная работа в отделении уже некоторое время нарушена.

По мнению врачей, Покс постепенно сделал рабочую атмосферу токсичной и привел отделение к серьезным конфликтам. Например, его обвиняют в том, что он использует только ту информацию, которая его устраивает, и игнорирует информацию, которую он не хочет слышать.