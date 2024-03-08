Большая часть сотрудников отделения экстренной медицины Клиникума Тартуского университета выступила с инициативой вотума недоверия своему руководителю, в отделении которого, как утверждается, токсичная рабочая среда. Руководство медучреждения встречается с недовольными врачами, но подчеркивает, что в отделении произошли изменения, к которым многие сотрудники не могут привыкнуть.
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Страсти в Тарту: главу отделения экстренной медицины обвиняют в создании токсичной рабочей среды
Более двадцати врачей (из сотрудников отделения не подписалось под заявлением всего пара человек - прим. ред.) подписали петицию, в которой выражают недовольство стилем управления заведующего отделением экстренной медицины доктора Сандера Покса и утверждают, что токсичная рабочая среда возникла из-за его фигуры. Поэтому мирная работа в отделении уже некоторое время нарушена.