Пентагон: за НЛО принимали военные испытания, инопланетян не существует

В документе, представленном в пятницу в Конгресс, также говорится, что нет никаких доказательств того, что правительство США взаимодействовало с инопланетянами.

В большинстве случаев, когда сообщалось о наблюдении за НЛО или другими аномальными явлениями, речь шла об обычных объектах, заявили официальные лица, признав, что их доклад не развеет народные поверья об инопланетных гостях.

«Распространение телевизионных программ, книг, фильмов и огромного количества материалов в интернете и социальных сетях, посвященных НЛО, скорее всего, повлияло на общественную дискуссию на эту тему и укрепило эти убеждения среди некоторых слоев населения», - говорится в докладе.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал, что чиновники отнеслись к докладу непредвзято, но просто не нашли никаких доказательств существования пришельцев.

«Все следственные мероприятия, проведенные на всех уровнях классификации, пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения было обычными объектами и явлениями и являлось результатом неправильной идентификации», - заявил он журналистам.

Доклад является частью широкой общественной кампании правительства США по изучению НЛО - или, как их называют официальные лица, «неопознанных аномальных явлений».

В рамках этой работы проводились встречи с представителями NASA и слушания в Конгрессе.

В докладе, подготовленном Управлением по разрешению аномалий во всех областях (AARO) Минобороны США, отмечается, что общественное мнение, вероятно, подверглось влиянию поп-культуры.

«Особенно устойчивым является утверждение, что правительство обнаружило космические корабли и останки инопланетян и вступило в сговор, чтобы сохранить в тайне свою деятельность по изучению инопланетян», - говорится в докладе.

По данным опроса Gallup, проведенного в 2021 году, чуть более 40% американцев считают, что Землю посещали космические корабли пришельцев, и это число увеличилось с 33% всего за два года.

AARO изучила архивы и секретные файлы и проанализировала все официальные правительственные расследования, начиная с 1945 года.

Управление пообещало выпустить дополнительный отчет, в котором будут рассмотрены более поздние наблюдения и слухи.