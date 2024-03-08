Спикер Рийгикогу поздравил Швецию со вступлением в НАТО

В письме Хуссар выразил уверенность, что присоединение Швеции еще больше укрепит дружеские и партнерские связи между Эстонией и Швецией, которые теперь будут осуществляться и в рамках сотрудничества по НАТО.

«В эти сложные времена, когда Россия ведет агрессию против Украины, наша общая приверженность оказанию Украине поддержки имеет ключевое значение с точки зрения создания более безопасного будущего в Европе. Сотрудничество, которое ведется в рамках НАТО, несомненно укрепит нашу коллективную безопасность и будет способствовать более широкому сотрудничеству во всем Северо-Балтийском регионе», - указал Хуссар.

В начале июля 2022 года Эстония стала одним из первых государств, одобривших протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.