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Ученые узнали об аспирине много нового, пожилым людям следует быть с ним осторожнее

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Аспирин. Иллюстративное фото.
Аспирин. Иллюстративное фото. Фото: Repro

Многие пожилые люди принимают аспирин в надежде предотвратить болезни сердца, но немалому количеству из них он на самом деле не нужен. Несмотря на свой обезболивающий эффект, а также на пользу при повышенной температуре и воспалениях, аспирин также обладает и разжижающим кровь действием.

Согласно исследованиям, каждый четвертый пожилой человек принимает аспирин по крайней мере три раза в неделю, главным образом в надежде предотвратить сердечные приступы и инсульты.

Однако результаты Национального исследования здорового старения, проведенного Мичиганским университетом, показывают, что многие люди в возрасте от 50 до 80 лет, которые говорят, что принимают аспирин, на самом деле в нем не нуждаются.

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