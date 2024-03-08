Ученые узнали об аспирине много нового, пожилым людям следует быть с ним осторожнее

Многие пожилые люди принимают аспирин в надежде предотвратить болезни сердца, но немалому количеству из них он на самом деле не нужен. Несмотря на свой обезболивающий эффект, а также на пользу при повышенной температуре и воспалениях, аспирин также обладает и разжижающим кровь действием.