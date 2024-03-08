Министр иностранных дел Эстонии летит в Токио

Партнерами эстонского министра по встречам станут министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, министр цифровых технологий Таро Коно, глава парламентской группы Эстония-Япония Такуя Хираи, глава комиссии по иностранным делам палаты представителей парламента Такааки Катсумата и председатель правления корпорации Marubeni Фумия Кокубу.

На встречах будут обсуждать преимущественно отношения Эстонии и Японии и их усиление. Также обсудят российскую агрессию против Украины и обстановку в регионе Индийского и Тихого океана.

Цахкна также встретится со старшим руководящим директором и председателем совета Японского банка международного сотрудничества, даст пресс-конференцию перед представителями японских СМИ и выступит в аналитическом центре в Японском институте международных отношений.

Цахкна также примет участие в приеме в эстонском посольстве. Во время визита его будет сопровождать делегация эстонских бизнесменов.