«Запад слишком медленно осознает, что происходит»: украинский политолог – о болезнях Украины, российской оппозиции и реальных угрозах 2024 года

В конце февраля в Вильнюсе прошел очередной «Форум свободной России». Участники форума – не только оппозиция в изгнании, но и зарубежные гости, и даже украинские эксперты. Широте их взглядов и готовности наводить мосты даже в нынешних условиях можно только позавидовать. Они считают, что Украина нуждается в союзниках среди россиян. Киевский политический аналитик Олеся Яхно рассказала Rus.Postimees, как «хорошие русские» могут помочь Западу дать отпор России.

Вероятно, Олесе помогает опыт жизни в России, и участия в пропагандистских телешоу после начала гибридной войны на востоке Украины. Раньше вызовом для нее была попытка донести до зрителей проукраинскую позицию, используя враждебный эфир. Теперь, когда фашизация России зашла слишком далеко, остается поддерживать контакт с теми россиянами, которые стремятся к объединению в борьбе с нынешним режимом. Если даже внешне они больше озабочены собой, чем победой Украины.

- Меня удивила настойчивость, с которой на форуме звучала тема Украины как коррумпированного государства, которое тратит на своих чиновников больше, чем на войну. Как вы относитесь к таким заявлениям?

- Не преувеличивайте, этого было не так много. На самом деле все, что касается именно военной помощи Запада, строжайше мониторится. Тот же Chatham House делал специальный обзор организаций, отвечающих за мониторинг. Украина заинтересована в том, чтобы деньги не зависали - от этого зависят следующие поставки. А коррупция как система, безусловно, в Украине существует. В случае скандала с конкретным человеком его быстро увольняют. Но дело не в самих личностях, а в слабости и непрозрачности институтов. Насущно стоит вопрос о приведении в порядок судебно-правовой системы.

Форум свободной России (Вильнюс). Слева направо: Михаил Шейтельман (Израиль, выступал онлайн), Евгений Киселев, Гарри Каспаров, Олеся Яхно (Украина), Юрий Федоров, Альфред Кох. Февраль 2024. Фото: Ян Левченко

- В какой степени эта коррупционная составляющая украинского государства обусловлена влиянием России, которая в постсоветские годы делала все, чтобы Украина из-под него не выходила?