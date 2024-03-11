Эстония делает немало для того, чтобы попасть в клуб самых продвинутых стран мира, проявляя особое усердие в сфере дигитализации. Это стремление похвально, однако журналист Александр Мясоедов считает, что не стоит реализовывать его второпях, ибо есть риск наскочить на айсберг вполне реальных и серьезных рисков.
МНЕНИЕ ⟩ Давайте не спешить с отказом от ИД-карт
На дворе 2024 год, и уже практически невозможно представить нашу жизнь в Эстонии без того комфортного существования, которое обеспечивают электронные услуги. Щелк-щелк - и с мобильного телефона или компьютера оформлена налоговая декларация. Сидя дома, точно так же легко и непринужденно мы можем подать заявку на оформление документов и занять очередь для их получения, записаться к доктору, отдать свой голос на выборах, сделать банковские операции и многое-многое другое.
Благодаря патриотизму, знаниям и, главное, - упорной настойчивости «отца» эстонского э-государства Ууно Вальнера, при поддержке государства дигитализация множества услуг в Эстонии быстро сделала ее страной с одним из наиболее развитых информационных обществ мира.
Если первые ИД-карты были выданы в Эстонии еще в 2002 году, то во Франции, например, они были введены взамен бумажных документов совсем недавно. По данным СМИ, в настоящее время паспорта гражданина Эстонии имеют около 840 000 человек, а ИД-карты - 1,1 млн человек.
Сначала о расходах
Разумеется, поддержка жизнеспособности и дальнейшее развитие программного обеспечения, а также обновление оборудования государственных инфосистем стоит немалых денег. Еще в 2017 году эти расходы обошлись государственному бюджету Эстонии почти в 135 млн евро. А уже в 2018 году на развитие функций электронного государства в Эстонии на следующие четыре года дополнительно потребовалось еще 117,5 млн евро.
И сегодня вполне ясно, что необходимость дальнейшего развития в этом направлении потребует лавинообразного роста расходов. О чем, собственно, речь? А о том, что Евросоюз вот уже пятый год как ведет подготовку входящих в него стран к отказу от пластиковых и бумажных карт и переходу к так называемому «цифровому кошельку».
Идея сама по себе очень даже неплохая, и Министерство внутренних дел Эстонии активно занимается ее воплощением в жизнь. На уровне ЕС сейчас речь идет лишь о будущем законопроекте, и только с месяц назад была завершена работа над предварительным приложением «цифровой кошелек», которое только начинают тестировать. Но надо быть готовыми к тому, что на его отработку и повсеместное внедрение понадобятся большие деньги.
А что же это такое?
С понятием цифровой кошелек его идеологи связывают прежде всего полный перевод всех необходимых человеку документов, в том числе и удостоверений личности, в дигитальный вид. Попросту говоря, обычные бумажники и кошельки мы выбросим, а все, что в них содержалось, нам обеспечит специальное приложение в мобильном телефоне.
В цифровом кошельке можно будет хранить всё: банковский доступ, разрешения и права, рецепты на лекарства, бонусные карты, удостоверение личности и так далее. При этом обещается, что защита наших данных и денег будет гарантирована. Уже сегодня в Эстонии услугой Mobiil-ID пользуются 244 000, а Smart-ID - около 700 000 человек.
Оптимисты утверждают, что нет особых препятствий для того, чтобы государства-члены ЕС стали применять возможности «цифрового кошелька» к концу 2025 года. А наше Министерство внутренних дел уже представило в январе законопроект, в котором, в частности, предлагает не обязательное, как сегодня, наличие у жителя Эстонии ИД-карты, а свободный выбор, по желанию, иметь ее или нет.
Мол, если надо ехать за пределы ЕС, ее можно заказать, а если нет, то и без нее можно жить. Ну, понятно - у нас же скоро у всех будут удостоверения личности в электронном кошельке. Ведь МВД в упомянутом выше законопроекте предлагает предъявлять удостоверение личности с помощью будущего мобильного приложения mRiik.
Все яйца в одной корзине
И вот тут лично у меня возникает сразу несколько вопросов. Представьте, что вы делаете селфи на одном из прекрасных мостов Парижа. Протянули руку с телефоном за перила - а мобильник выскользнул! Бульк - и вот уже все ваши документы, деньги и прочие жизненно важные штуки покоятся на дне Сены. Ситуация крайне печальная, не правда ли?
Идем дальше. В СМИ уже высказывают мнение, что во избежание нежелательных ситуаций, при пользовании «электронным кошельком» везде в ЕС должна быть гарантирована безупречная работа систем связи, обеспечивающих доступ в интернет. Кто и как это обеспечит?
Очень наглядный пример: 6 марта преподнес нам всем внезапный выброс пользователей из их аккаунтов в соцсетях компании Meta - Facebook, Messenger и Instagram. Прекращение работы Facebook буквально шокировало сотни тысяч людей. При этом важный аспект, на мой взгляд, заключался в том, что многие бросились тут же восстанавливать свои пароли или создавать новые аккаунты, не имея понятия, насколько это безопасно в такой ситуации.
А вдруг системы безопасности тоже накрылись, и люди слили свои секретные данные неизвестно кому? Остается радоваться, что компания Meta в очередной раз показала свою надежность в плане защиты информации. К счастью, в течение пары часов все проблемы были устранены.
Хорошо бы иметь план В
Но очень настораживает то, что масштабный сбой в соцсетях компании Meta уже связывают с деятельностью йеменских хуситов, которые якобы повредили четыре кабеля связи в Красном море. В этом районе расположены 15 кабелей глобального интернета, связывающих Европу, Азию и Африку. Какие последствия будут, если подобные акции терроризма в отношении кабелей и мачт связи, серверов начнут проводиться вообще по всему миру? Как будем жить, куда сможем податься, если наш мобильник вдруг «умрет», в момент похоронив в себе все данные нашего «электронного кошелька»?
Впрочем, нам и хуситов не надо. Повреждение в конце января морского кабеля Estlink 2, обеспечивающего передачу электричества между Эстонией и Финляндией, оказалось не результатом действий злоумышленников, а банальным внутренним коротким замыканием.
Исходя из того, что причина аккуратно названа предположительно «сложным расположением кабеля», можно догадаться, что это либо конструкционная недоработка, либо брак при монтаже. К слову, компания Elering просит полгода на ремонт, причем основное время потратят на проектные работы. Так сказать, во избежание повторения.
Торопись не спеша
Ну и последнее. Очень радует, что Министерство экономики и коммуникаций Эстонии все-таки настояло на том, чтобы не особо торопиться с выводом ИД-карт из статуса обязательных документов.
Правда, МВД согласилось лишь на такой компромисс: отказ от обязательных ИД-карт может быть осуществлен после внедрения цифрового кошелька. И тогда мы снова будем впереди планеты всей?