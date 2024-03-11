МНЕНИЕ ⟩ Давайте не спешить с отказом от ИД-карт

Идея сама по себе очень даже неплохая, и Министерство внутренних дел Эстонии активно занимается ее воплощением в жизнь. На уровне ЕС сейчас речь идет лишь о будущем законопроекте, и только с месяц назад была завершена работа над предварительным приложением «цифровой кошелек», которое только начинают тестировать. Но надо быть готовыми к тому, что на его отработку и повсеместное внедрение понадобятся большие деньги.

А что же это такое?

С понятием цифровой кошелек его идеологи связывают прежде всего полный перевод всех необходимых человеку документов, в том числе и удостоверений личности, в дигитальный вид. Попросту говоря, обычные бумажники и кошельки мы выбросим, а все, что в них содержалось, нам обеспечит специальное приложение в мобильном телефоне.

В цифровом кошельке можно будет хранить всё: банковский доступ, разрешения и права, рецепты на лекарства, бонусные карты, удостоверение личности и так далее. При этом обещается, что защита наших данных и денег будет гарантирована. Уже сегодня в Эстонии услугой Mobiil-ID пользуются 244 000, а Smart-ID - около 700 000 человек.