АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Интеграция – ложная цель, эстонскому обществу нужны взаимопонимание и доверие

Однако именно старшее поколение русских формирует ментальность младшего поколения и передает ему исторические нарративы, усвоенные с советских времен. А в этом наборе много разных идеологем, типа: «Где родился, там и пригодился», «Россия всегда защищалась и никогда не нападала», «9 мая - святой день», «я - русский, всему миру назло» и так далее. И с этим багажом в систему европейских ценностей русскому интегрироваться очень трудно. Тем более война с Украиной к этому «багажу» добавила Ирпень, Бучу, обстрелы Харькова, Одессы и много пролитой крови невинных жертв путинской агрессии. Русский солдат-освободитель в контексте европейской истории окончательно превратился в солдата-оккупанта.

Знание языка - не гарантия лояльности

Поэтому отношение к русским в Эстонии тоже резко ухудшилось. Я об этом сужу по дискуссии, в которой недавно участвовал в Facebook. Спорили мы с эстонцами о категориях коллективной вины и коллективной ответственности вообще и ответственности русских в частности. Горячие эстонские парни были категоричны: для них нет «хороших» русских - все плохие, все фашисты и агенты Путина. Почему? Потому что русских в Эстонии слишком много, они не хотят учить эстонский язык и переходить в эстонское гражданство.