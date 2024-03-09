Фото и видео ⟩ Опасные маневры: лесовоз столкнулся с двумя легковушками

В аварию попали два BMW пятой серии, которые за мгновение до аварии обогнали лесовоз Scania.

Водитель лесовоза рассказал, что вместе с этими BMW мимо него проехала целая вереница других машин. «Казалось, что они все вместе совершали какой-то заезд из Пайде в Тюри», - сказал он.

Поскольку все машины ехали подряд и перестраивались прямо перед грузовиком, дистанция был относительно небольшой. Когда черный BMW затормозил, серый врезался в него сзади, а водитель лесовоза, по его словам, сделал все возможное, чтобы не врезаться в впереди едущую машину. Лесовоз был полностью загружен. Водитель постарался как можно быстрее остановиться и повернул в сторону обочины дороги, чтобы минимизировать ущерб.

Его усилия оправдались, поскольку в аварии никто не пострадал.

Полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.

Спасатели ликвидировали вытекшие из машин на дорогу жидкости и очистили место происшествия.

Движение в обе стороны некоторое время была перекрыто.