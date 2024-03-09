Полиция просит помощи в установлении местонахождения Владимира, который вышел из дома в районе Пирита в Таллинне вечером 8 марта и до сих пор не вернулся.
Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего в Таллинне Владимира
Близкие сообщили в полицию, что 70-летний Владимир вышел из дома на прогулку вчера вечером около 18:30 и до сих пор не вернулся домой. Он ушел из дома без телефона, поэтому близкие не смогли с ним связаться.
Рост Владимира 173 см, у него седые волосы. Он был одет в черную кепку, черную куртку, черные спортивные штаны и ботинки.
Полиция и близкие проверили места, где пропавший мог находиться, но найти его пока не удалось.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Владимира или кто видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.