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Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего в Таллинне Владимира

rus.postimees.ee
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Пропавший 70-летний Владимир.
Пропавший 70-летний Владимир. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Владимира, который вышел из дома в районе Пирита в Таллинне вечером 8 марта и до сих пор не вернулся.

Близкие сообщили в полицию, что 70-летний Владимир вышел из дома на прогулку вчера вечером около 18:30 и до сих пор не вернулся домой. Он ушел из дома без телефона, поэтому близкие не смогли с ним связаться.

Рост Владимира 173 см, у него седые волосы. Он был одет в черную кепку, черную куртку, черные спортивные штаны и ботинки.

Полиция и близкие проверили места, где пропавший мог находиться, но найти его пока не удалось.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Владимира или кто видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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