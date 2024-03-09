Водитель сбил и бросил на дороге ребенка: виновного помог поймать свидетель

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако к утру четверга полиция с помощью свидетелей ДТП установила местонахождение водителя и автомобиля. По данным пресс-службы полиции, девочка пострадала в ДТП и скорая помощь доставила ее в больницу для проверки здоровья.

По подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний мужчина.

Руководитель группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль заявил, что точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства.

«Большое спасибо очевидцу, который сообщил полиции номер автомобиля и описание транспортного средства», - сказал он и отметил, что благодаря информации, полученной от свидетеля, удалось установить личность водителя и определить местонахождение машины.

«Оказалось, что автомобиль, попавший в аварию, был угнан», - добавил Лилль и пожелал пострадавшему ребенку скорейшего выздоровления.