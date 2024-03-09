В среду, 6 марта, вскоре после 16:00 на улице Курессааре в Мустла произошло ДТП: по данным полиции, мужчина за рулем Volvo V70 сбил восьмилетнюю девочку.
Водитель сбил и бросил на дороге ребенка: виновного помог поймать свидетель
Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако к утру четверга полиция с помощью свидетелей ДТП установила местонахождение водителя и автомобиля. По данным пресс-службы полиции, девочка пострадала в ДТП и скорая помощь доставила ее в больницу для проверки здоровья.
По подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний мужчина.
Руководитель группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль заявил, что точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства.
«Большое спасибо очевидцу, который сообщил полиции номер автомобиля и описание транспортного средства», - сказал он и отметил, что благодаря информации, полученной от свидетеля, удалось установить личность водителя и определить местонахождение машины.
«Оказалось, что автомобиль, попавший в аварию, был угнан», - добавил Лилль и пожелал пострадавшему ребенку скорейшего выздоровления.