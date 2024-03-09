Многие родители беспокоятся, справятся ли самые младшие члены с семьи с системой домашней охраны. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла дает советы, как поговорить с детьми о домашней охране и научить их пользоваться ею.
Как научить детей пользоваться охранной системой?
Охрана дома - лучшее противоядие от главного детского страха, что за окном или под кроватью прячется чудище. «Надо объяснить детям, что в нашем доме есть охранная система и ни одно чудище не попадет в комнату. А если оно и придет, система сразу же сообщит об этом, - учит Пярьяла, как задействовать богатую детскую фантазию. - Так у детей появится доверие к охранной системе и чувство уверенности».
Детям постарше, которые уже не боятся чудищ, можно показать, как пользоваться охранной системой, и объяснить простыми словами, как система защищает дом и почему это важно.
Пярьяла отмечает, что зачастую родители недооценивают способность детей учиться сложным вещам. Однако на организованных для детей днях, посвященных безопасности, он видел, как быстро они осваивают охранную систему. «Могу сказать, что многие даже дадут фору взрослым», - добавил он.
Как поговорить с ребенком об охранной системе?
Избегайте сложных объяснений. Говорите понятным ребенку языком. Например, скажите, что домашняя охрана - это словно собака или супергерой, который охраняет наш дом и нашу семью.
Правило нашего дома. Так же, как ребенок понимает, что надо заправлять постель, надо научить его, что, уходя из дома, надо активировать охранную систему. Ребенок понимает, что это правило и его надо соблюдать.
Дайте ребенку потренироваться. Покажите, как пользоваться системой, и дайте ребенку потренироваться под вашим бдительным взором.
Хвалите и вдохновляйте. Детей нужно вдохновлять. Если ребенок делает успехи в использовании охранной системы, покажите ему, что вы замечаете это.
Дверь запереть, окна закрыть. Объясните ребенку, что входная дверь всегда должна быть заперта, а окна, уходя из дома, следует закрыть.
Хотя большинство людей осознают, что охрана дома необходима, в Эстонии она защищает дом лишь 30 000 семей. Представление ребенка о безопасности начинается с дома. Если с раннего возраста объяснить ребенку, зачем нужна домашняя охрана, это станет фундаментом на всю жизнь.
«Ребенок быстро поймет, что безопасность дома связана с охранной системой, и этот важный урок останется с ним на всю жизнь, - заверил эксперт по безопасности. - Вероятно, в будущем он объяснит это своей семье, а его дети, в свою очередь, - своей».
Если с охранной системой ребенок пока на «вы», родитель может сам повысить чувство безопасности семьи. Помимо датчиков движения, в систему домашней охраны входят магнитные датчики для двери и окон, которые можно активировать отдельно от остальных. «Если вы находитесь не дома и дети одни в помещении, вы сможете быть уверены, что дом все же под охраной», - отметил Пярьяла.