Как научить детей пользоваться охранной системой?

Охрана дома - лучшее противоядие от главного детского страха, что за окном или под кроватью прячется чудище. «Надо объяснить детям, что в нашем доме есть охранная система и ни одно чудище не попадет в комнату. А если оно и придет, система сразу же сообщит об этом, - учит Пярьяла, как задействовать богатую детскую фантазию. - Так у детей появится доверие к охранной системе и чувство уверенности».

Детям постарше, которые уже не боятся чудищ, можно показать, как пользоваться охранной системой, и объяснить простыми словами, как система защищает дом и почему это важно.

Пярьяла отмечает, что зачастую родители недооценивают способность детей учиться сложным вещам. Однако на организованных для детей днях, посвященных безопасности, он видел, как быстро они осваивают охранную систему. «Могу сказать, что многие даже дадут фору взрослым», - добавил он.

Как поговорить с ребенком об охранной системе?

Избегайте сложных объяснений. Говорите понятным ребенку языком. Например, скажите, что домашняя охрана - это словно собака или супергерой, который охраняет наш дом и нашу семью.

Правило нашего дома. Так же, как ребенок понимает, что надо заправлять постель, надо научить его, что, уходя из дома, надо активировать охранную систему. Ребенок понимает, что это правило и его надо соблюдать.