ФОТО ⟩ Встречайте весну! Дизайнер советует, как освежить домашний интерьер

С текстилем KLIPPNEJLIKA вы можете создать в комнате атмосферу вечернего города: цвета и узоры напоминают неоновые огни, отражающиеся в мокром асфальте на дождливой улице в ночное время.

Плед и подушки в стиле TANDMOTT. Фото: Ikea

Романтические цветочные узоры

Дом – это место для восстановления сил. Поэтому дом должен успокаивать, расслаблять и радовать глаз и душу. Цветочные узоры, более светлые и нейтральные тона просятся войти в наши дома с приближением весны.

Кому может не понравиться постельное белье с цветочным рисунком? Фото: Ikea

Как создать дома романтическую весеннюю атмосферу?

Смена постельного белья – это самый простой способ обновить спальню в зависимости от времени года. Постельное белье GLESSTARR отличается такими мелкими деталями, как усиленная кайма, цветочный узор и обтянутые тканью пуговицы.

Коллекция ÅKERNEJLIKA, вдохновленная флорой Северных стран, привносит в дом красоту текстиля ручной работы. Коллекция была создана женщинами-художницами из сельских районов Индии и Иордании.

Коллекция была создана женщинами-художницами из сельских районов Индии и Иордании. Фото: Ikea

Этой весной легко привнести в дом свежесть с помощью настоящих цветов и зелени с новой коллекцией DAKSJUS, она поможет наполнить дом растениями, цветами и радостью. Натуральные материалы, теплые и землистые тона и функциональные решения для выращивания растений вызывают желание окружить себя зеленью даже в самых маленьких помещениях.

Освежите свой дом, наведя в нем порядок