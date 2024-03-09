Более длинные и светлые дни напоминают нам, что весна не за горами. Весна часто пробуждает стремление к новизне и свежести. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, рассказывает, что можно найти в весенней коллекции IKEA, и делится идеями, как легко обновить свой дом весной.
ФОТО ⟩ Встречайте весну! Дизайнер советует, как освежить домашний интерьер
Графические узоры, насыщенные тона драгоценных камней, уютные кремовые и оттенки синего – вот основные элементы весенней коллекции. Создать свежесть дома несложно – достаточно просто сменить текстиль или добавить некоторые аксессуары. Они смогут без особых усилий придать помещению совершенно новый вид.
Урбанистические контрасты
В этом сезоне в дизайне интерьера много контрастов. Например, волнистые детали с ребристым стеклом, глянцевая отделка, оттенки драгоценных камней и бархатная сетка. Черный металл создает ощущение большого города, смягченное эффектными элементами – графическими узорами, полосками и вазами в стиле радуги.
Как привнести в дом контрасты?
В этом сезоне плакаты BILD выполнены в стиле ар-деко с оттенками драгоценных камней и мотивами, изображающими элегантных женщин. Плакаты позволяют украсить дом произведениями искусства, доступными многим. Вставьте их в рамку подходящего размера и украсьте ими интерьер по своему вкусу.
Подушки декоративных цветов и узоров могут придать красок гостиной, а также украсить дом, как произведения искусства. Для гармоничного образа сначала добавьте подушку с рисунком и дополните ее другими подушками того же цвета. Также попробуйте комбинировать разные контрастные рисунки подушек. Не забудьте добавить разные текстуры, например, бархат, лен и т. д.
Плед и чехол на подушку TANDMOTT украшены интересным узором, вдохновленным древесными волокнами. Оба изготовлены из приятного телу жаккардового хлопка, который придает декору глубину. Кроме того, вы также можете внести контраст в свой дом с помощью чехла на подушку BÅTSPINNARE.
С текстилем KLIPPNEJLIKA вы можете создать в комнате атмосферу вечернего города: цвета и узоры напоминают неоновые огни, отражающиеся в мокром асфальте на дождливой улице в ночное время.
Романтические цветочные узоры
Дом – это место для восстановления сил. Поэтому дом должен успокаивать, расслаблять и радовать глаз и душу. Цветочные узоры, более светлые и нейтральные тона просятся войти в наши дома с приближением весны.
Как создать дома романтическую весеннюю атмосферу?
Смена постельного белья – это самый простой способ обновить спальню в зависимости от времени года. Постельное белье GLESSTARR отличается такими мелкими деталями, как усиленная кайма, цветочный узор и обтянутые тканью пуговицы.
Коллекция ÅKERNEJLIKA, вдохновленная флорой Северных стран, привносит в дом красоту текстиля ручной работы. Коллекция была создана женщинами-художницами из сельских районов Индии и Иордании.
Этой весной легко привнести в дом свежесть с помощью настоящих цветов и зелени с новой коллекцией DAKSJUS, она поможет наполнить дом растениями, цветами и радостью. Натуральные материалы, теплые и землистые тона и функциональные решения для выращивания растений вызывают желание окружить себя зеленью даже в самых маленьких помещениях.
Освежите свой дом, наведя в нем порядок
Весна ассоциируется не только с яркими красками, но и с чистотой. Ничто так не приносит свежести в дом как уборка. Весна - хорошее время, чтобы пересмотреть свои вещи, попрощаться с одними и привести в порядок другие.
Первым шагом будет сортировка предметов по функциям или комнатам, а затем поиск решений для хранения, которые подойдут для них. Коробки для этого чрезвычайно полезны. Они позволяют упорядочить предметы на полках, ящиках или шкафах, занимают меньше места и облегчают поиск. Потратив время на то, чтобы разобраться в вещах, вы уменьшите разочарование от их последующего поиска и уменьшите время, затрачиваемое на уборку.
IKEA встречает весну новыми органайзерами, которые также могут стать приятным акцентом в комнате. Сумки для одежды RÅGODLING в теплых кремовых и бежевых тонах слишком красивы, чтобы их можно было спрятать в шкафу. Внутри ящиков для хранения RÅGODLING очаровательный клетчатый узор, поэтому их приятно держать открытыми.