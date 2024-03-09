Кошмар в прямом эфире: эстонский тиктокер шокировал зрителей, пришлось вмешаться и полиции

Сотрудники полиции побеседовали с молодым человеком, который перед камерой употреблял алкогольные напитки, и убедились, что его жизни напрямую ничего не угрожает. После ухода патруля прямой эфир продолжился с большим количеством алкоголя. Днем позже веб-полицейский Вильянди Элерин Тетсманн отправилась на беседу с тем же молодым человеком, и после этого разговора человек, обещавший напиться до смерти на глазах у сотен зрителей, и сотрудница полиции пришли к возможным решениям. Однако позже веб-полицейский отметила в социальных сетях, что ситуация ужасающая и что таких случаев становится все больше.