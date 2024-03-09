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Кошмар в прямом эфире: эстонский тиктокер шокировал зрителей, пришлось вмешаться и полиции

Марко Суурмяги
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Когда в начале этой недели у тиктокера возникла идея напиться до смерти в прямом эфире, он получал от зрителей пожертвования и ему даже присылали алкоголь, чтобы он довел задуманное до конца. Иллюстрация была сделана искусственным интеллектом на основе информации из статьи.
Когда в начале этой недели у тиктокера возникла идея напиться до смерти в прямом эфире, он получал от зрителей пожертвования и ему даже присылали алкоголь, чтобы он довел задуманное до конца. Иллюстрация была сделана искусственным интеллектом на основе информации из статьи. Фото: Dall-E

В понедельник полицейский патруль отправился к пьяному молодому человеку, который пообещал напиться до смерти во время прямой трансляции, и попросил у зрителей для этого финансовой поддержки. Зрители донатили, то есть делали пожертвования, но один из них сообщил о происходящем в полицию. Среда для коротких видеороликов и прямых трансляций TikTok за последние годы значительно увеличила нагрузку на полицейских.

Сотрудники полиции побеседовали с молодым человеком, который перед камерой употреблял алкогольные напитки, и убедились, что его жизни напрямую ничего не угрожает. После ухода патруля прямой эфир продолжился с большим количеством алкоголя. Днем позже веб-полицейский Вильянди Элерин Тетсманн отправилась на беседу с тем же молодым человеком, и после этого разговора человек, обещавший напиться до смерти на глазах у сотен зрителей, и сотрудница полиции пришли к возможным решениям. Однако позже веб-полицейский отметила в социальных сетях, что ситуация ужасающая и что таких случаев становится все больше.

Тетсманн заявила, что у прямой трансляции было несколько сотен наблюдателей, но только один обратился в полицию и несколько сообщений пришли ей как веб-полицейскому. «Буквально болели за то, чтобы человек допился до смерти. Ему делали денежные пожертвования, чтобы он мог купить больше алкоголя, и люди ждали, что с ним что-то произойдет в прямом эфире», - рассказала Тетсманн, добавив, что при этом экран был полон едких и злобных комментариев.

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