Часто клиенты банка задают вопрос, существует ли возможность обменять, например, квартиру на новую таким образом, чтобы не приходилось временно снимать жилье?
Узнайте, как выгодно продать недвижимость, купленную в кредит
При продаже объекта недвижимости, купленного в кредит, стоит внимательно изучить условия разных банков и обратить внимание, какова должна быть последовательность действий.
Спешка обернется расходами
Если вы решили продать свое жилье и досрочно погасить кредит, то следует учесть, что в Эстонии большинство банков требует уведомить о своем решении за три месяца. Только в этом случае погашение кредита будет бесплатным. «Сначала разумно уточнить условия досрочного погашения кредита в своем банке, и только затем приступить к продаже недвижимости», – объясняет руководитель по финансированию частных лиц LHV Кэтлин Ватсель.
Если вопрос о продаже недвижимости стоит остро, то заявление в банк следует подать при первой возможности. В этом случае стоит быть готовым к тому, что в большинстве банков вам придется пойти на дополнительные расходы. В ситуации, когда с продажей спешки нет, заявление можно подать, когда покупатель будет найден. Квартиру или дом можно продать, а также досрочно погасить кредит без дополнительных плат после трехмесячного ожидания.
Когда покупатель найден и у него есть положительное решение от своего банка о выдаче кредита, а с продавцом заключен предварительный договор, то стороны согласовывают время у нотариуса для проведения сделки купли-продажи. Банк информирует клиента и нотариуса о сумме, необходимой для погашения кредита и освобождения ипотеки.
«Точная сумма становится известной, когда назначен день у нотариуса. Представитель банка приходит к нотариусу и подписывает договор вместе с покупателем и продавцом. Кроме того, во время подписания документов у нотариуса может присутствовать и представитель банка покупателя, если покупка тоже осуществляется в кредит», – описывает процесс Ватсель.
Где жить во время продажи квартиры?
Многих клиентов волнует вопрос, существует ли способ обменять, например, квартиру на большую площадью таким образом, чтобы не приходилось временно снимать какое-то дополнительное жилье? Другими словами, можно ли переехать из старого дома сразу в новый, пока еще не завершен период продажи.
По словам Ватсель, покупка нового дома в период продажи старого возможна с помощью кредита на смену жилья. В таком случае обычно берут полугодовую отсрочку по выплате жилищного кредита за новую квартиру, чтобы не приходилось одновременно выплачивать два кредита. «Однако потенциальная платежеспособность клиента должна выдерживать оплату двух кредитов даже во время кредитного отпуска, а старый объект недвижимости должен быть достаточно ликвидным», – добавляет Ватсель.
При формировании цены на продаваемый объект недвижимости следует реалистично оценить рынок, поскольку старую квартиру необходимо продать в течение шести месяцев. «Определенно нужно быть готовым снизить цену, поскольку сжатые сроки продажи будут играть не в вашу пользу», – подчеркивает Ватсель.
В целом, та же логика применима и в случае, когда клиент хочет сразу переехать в новый дом с помощью кредита на смену жилья и оплатить первоначальный взнос за новую недвижимость деньгами от продажи старой квартиры. «Если стоимость старой квартиры клиента позволяет впоследствии погасить как остаток по жилищному кредиту, так и оплатить полный первоначальный взнос за новую недвижимость, то с помощью кредита на смену жилья можно сразу переехать в новый дом и продать старое в течение полугода», – описывает Ватсель возможное решение.
Она рекомендует при оформлении жилищного кредита проанализировать не только процентные ставки, но и другие условия, которые могут выйти на первый план через несколько лет и вызвать массу проблем. «Например, возможность досрочного погашения жилищного кредита без дополнительных комиссий сокращает расходы в ситуации, когда изменения в жизни требуют смены квартиры, например, на большую жилплощадь», – отмечает Ватсель.