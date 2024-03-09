Узнайте, как выгодно продать недвижимость, купленную в кредит

При продаже объекта недвижимости, купленного в кредит, стоит внимательно изучить условия разных банков и обратить внимание, какова должна быть последовательность действий.

Спешка обернется расходами

Если вы решили продать свое жилье и досрочно погасить кредит, то следует учесть, что в Эстонии большинство банков требует уведомить о своем решении за три месяца. Только в этом случае погашение кредита будет бесплатным. «Сначала разумно уточнить условия досрочного погашения кредита в своем банке, и только затем приступить к продаже недвижимости», – объясняет руководитель по финансированию частных лиц LHV Кэтлин Ватсель.

Если вопрос о продаже недвижимости стоит остро, то заявление в банк следует подать при первой возможности. В этом случае стоит быть готовым к тому, что в большинстве банков вам придется пойти на дополнительные расходы. В ситуации, когда с продажей спешки нет, заявление можно подать, когда покупатель будет найден. Квартиру или дом можно продать, а также досрочно погасить кредит без дополнительных плат после трехмесячного ожидания.

Когда покупатель найден и у него есть положительное решение от своего банка о выдаче кредита, а с продавцом заключен предварительный договор, то стороны согласовывают время у нотариуса для проведения сделки купли-продажи. Банк информирует клиента и нотариуса о сумме, необходимой для погашения кредита и освобождения ипотеки.