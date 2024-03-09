«Спасибо за память, которая дарит надежду!»: родители Навального поблагодарили всех, кто помнит политика

«Сегодня Вселенская родительская суббота. Это день поминовения усопших. Родители Алексея передают слова благодарности всем, кто приходил и приходит с ним проститься и помнит о нем», - написала Юлия Навальная в своем Twitter.

«Спасибо всем, кто сопереживает, сочувствует нам, кто вместе с нами ощущает боль утраты. Огромная благодарность и низкий поклон тем, кто приходил и приходит на кладбище, приносит цветы, пишет об Алексее, вспоминает о нашем сыне, молится о нем! Спасибо за память. За память, которая дарит надежду!», - говорится в письме, написанном от руки.

Сегодня Вселенская родительская суббота. Это день поминовения усопших. Родители Алексея передают слова благодарности всем, кто приходил и приходит с ним проститься и помнит о нем pic.twitter.com/c1oV0UVGrN — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 9, 2024

Согласно официальному заключению о смерти, выданному российскими властями, Алексей Навальный умер 16 февраля от естественных причин. ФСИН заявила, что ему стало плохо после прогулки в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, где политик находился с конца 2023 года. Семья и соратники Навального считают, что его убили.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. В этот день, по разным подсчетам, на похороны пришли от 16,5 тысячи до 23 тысяч человек.

Приходить к могиле Навального люди продолжили и в следующий дни. На могилу принесли столько цветов, что они полностью закрыли установленный на захоронении деревянный крест.