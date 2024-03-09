Сегодня, 9 марта, в 4.26 утра на финской стороне перестало работать электросоединение между Эстонией и Финляндией EstLink 1.
Очередное ЧП: обнаружен сбой в электросоединении между Эстонией и Финляндией
Причина аварии - техническая неисправность преобразовательной подстанции в Эспоо. С раннего утра предпринимаются усилия по выяснению причины сбоя. Электрокабель между двумя странами не поврежден.
Безопасность поставок Эстонии гарантирована и нет никакой угрозы. На момент остановки передача электроэнергии с низкой мощностью осуществлялась в направлении из Эстонии в Финляндию.
EstLink 1 - это линия электропередачи между Эстонией и Финляндией, которая начала работать в 2006 году. Мощность связи составляет 350 мегаватт.