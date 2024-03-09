Конфликт из-за парковки: таксист напал на контролера

Таксист напал на сотрудника городской управы, сломал ему телефон, а также напал на двух женщин, которые вмешались в конфликт. Руководитель юридической службы городской управы Маргит-Марит Раудсепп пояснила, что инцидент произошел в конце улицы Туру со стороны Таллиннской улицы, и таксист припарковался там, где транспортному средству парковаться запрещено.

Раудсепп сообщила, что на месте была полиция и что есть вся необходимая информация для начала производства. «Горуправа устно обсудила инцидент с полицией, также мы подадим письменное заявление о начале производства о проступке с требованием о возмещении ущерба».