За последний год контролер парковки Вильяндиской городской управы уже дважды подвергся нападению. Если летом драка произошла между контролером и водителем-иностранцем, то в этот понедельник нападавшим оказался таксист.
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Конфликт из-за парковки: таксист напал на контролера
Таксист напал на сотрудника городской управы, сломал ему телефон, а также напал на двух женщин, которые вмешались в конфликт. Руководитель юридической службы городской управы Маргит-Марит Раудсепп пояснила, что инцидент произошел в конце улицы Туру со стороны Таллиннской улицы, и таксист припарковался там, где транспортному средству парковаться запрещено.