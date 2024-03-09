Место для зарядки электромобилей становится при продаже недвижимости все более актуальным

По словам Игоря Хабала, все новые, получившие разрешение на строительство после 10 марта 2021 года многоквартирные дома, в которых предусмотрено более 10 парковочных мест, должны иметь как минимум трубы для защиты кабелей зарядных станций электромобилей. «На самом деле, застройщики это требование не выполняют. Соответствующая электроинфраструктура строится только на каждые четыре - пять парковочных мест, и самоуправления за этим не особо следят», - сказал Хабал.

«Если использование электромобилей станет более массовым, потребность в зарядных станциях возрастет, а необходимой инфраструктурной готовности не будет, то ее строительство задним числом станет трудоемким и дорогостоящим. Квартирные товарищества и застройщики наверняка начнут ломать копья друг с другом из-за невыполненных требований. Сейчас покупатель квартиры платит дополнительно 2500-3500 евро за полностью построенную зарядную станцию, но это не означает, что такая возможность предоставляется каждому, потому что в общем случае мощности подстанций не хватает на зарядные станции для всех жильцов, - пояснил Хабал. - Поэтому требования к установке зарядной инфраструктуры в порядке исключения не применяются, если эта установка нарушает работу существующей электросети и угрожает стабильности электроснабжения».