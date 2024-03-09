По мнению Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, многие застройщики не устанавливают необходимые электрокабели для подключения зарядных станций электромобилей, как того требует закон, и с ростом популярности электромобилей это может стать узким местом при продаже недвижимости.
Место для зарядки электромобилей становится при продаже недвижимости все более актуальным
По словам Игоря Хабала, все новые, получившие разрешение на строительство после 10 марта 2021 года многоквартирные дома, в которых предусмотрено более 10 парковочных мест, должны иметь как минимум трубы для защиты кабелей зарядных станций электромобилей. «На самом деле, застройщики это требование не выполняют. Соответствующая электроинфраструктура строится только на каждые четыре - пять парковочных мест, и самоуправления за этим не особо следят», - сказал Хабал.
«Если использование электромобилей станет более массовым, потребность в зарядных станциях возрастет, а необходимой инфраструктурной готовности не будет, то ее строительство задним числом станет трудоемким и дорогостоящим. Квартирные товарищества и застройщики наверняка начнут ломать копья друг с другом из-за невыполненных требований. Сейчас покупатель квартиры платит дополнительно 2500-3500 евро за полностью построенную зарядную станцию, но это не означает, что такая возможность предоставляется каждому, потому что в общем случае мощности подстанций не хватает на зарядные станции для всех жильцов, - пояснил Хабал. - Поэтому требования к установке зарядной инфраструктуры в порядке исключения не применяются, если эта установка нарушает работу существующей электросети и угрожает стабильности электроснабжения».
«По мере распространения электромобилей, станция зарядки дает квартире большое преимущество при продаже. Претендентов становится все больше, и это влияет на общую стоимость квартиры. По закону парковочные места не могут продаваться кому-то за пределами квартирного товарищества, только жильцам собственного дома. Но на основании особого права пользования зарядное и парковочное место можно сдавать в аренду кому угодно, если владельцу оно в данный момент не нужно», - добавил Хабал.
«Создание инфраструктуры для электромобилей означает не просто установку электророзетки, а более капитальное обновление, в первую очередь оно связано с необходимостью увеличить мощность подстанций. Сейчас застройщики зарабатывают на строительстве зарядных станций не особенно много, но эти инвестиции могут существенно изменить картину в будущем. Поэтому при покупке новой квартиры следует заранее подумать об установке станции зарядки или хотя бы проверить наличие готовности к ее установке», - поделился Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, в многоквартирных домах, построенных до 2020 года, зарядные станции встречаются довольно редко. «Спальные районы, где много людей и машин и для создания соответствующей инфраструктуры необходимо увеличение мощности в очень больших масштабах – это совершенно отдельная тема», - добавил Хабал.
«В долгосрочной перспективе застройщики должны начать предлагать больше мест для зарядки, а государство должно их мотивировать. Аналогично тому, как сейчас застройщикам предписывается, к примеру, количество парковочных мест, которые необходимо построить для каждой квартиры. Если в какой-то момент спрос на электромобили вырастет, инфраструктура должна быть к этому более-менее готова», - считает Хабал.