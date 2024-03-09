С помощью проектора молодые активисты направили на закрытое консульство РФ изображения с политическими лозунгами и гербом Украины.

Помимо этого молодые люди заменили табличку консульства России на свою, указав, что в этом здании работали лишь «военные преступники и насильники». Также они сделали видео-проекцию под мостом через Нарову.