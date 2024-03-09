Молодые люди устроили световое шоу на границе Эстонии и России, подсветив здание и мост через Нарову лозунгами в поддержку Украины. Акция была проведена с целью привлечь внимание к российской агрессии.
С помощью проектора молодые активисты направили на закрытое консульство РФ изображения с политическими лозунгами и гербом Украины.
Помимо этого молодые люди заменили табличку консульства России на свою, указав, что в этом здании работали лишь «военные преступники и насильники». Также они сделали видео-проекцию под мостом через Нарову.
Согласовано ли проведение акции с полицией, неизвестно. Rus.Postimees сделал запрос в полицию, чтобы это выяснить.