Сб, 9.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Активисты подсветили консульство РФ в Нарве проукраинскими лозунгами (1)

rus.postimees.ee
Copy
Активисты осветили закрытое консульство РФ политическими лозунгами и гербом Украины.
Активисты осветили закрытое консульство РФ политическими лозунгами и гербом Украины. Фото: Фото читателя.

Молодые люди устроили световое шоу на границе Эстонии и России, подсветив здание и мост через Нарову лозунгами в поддержку Украины. Акция была проведена с целью привлечь внимание к российской агрессии.

С помощью проектора молодые активисты направили на закрытое консульство РФ изображения с политическими лозунгами и гербом Украины.

Помимо этого молодые люди заменили табличку консульства России на свою, указав, что в этом здании работали лишь «военные преступники и насильники». Также они сделали видео-проекцию под мостом через Нарову.

Согласовано ли проведение акции с полицией, неизвестно. Rus.Postimees сделал запрос в полицию, чтобы это выяснить.

Изображение, сделанное активистами под мостом в Нарве.
Изображение, сделанное активистами под мостом в Нарве. Фото: Фото читателя.
Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх