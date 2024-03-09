С помощью проектора молодые активисты направили на закрытое консульство РФ изображения с политическими лозунгами и гербом Украины.

Помимо этого молодые люди заменили табличку консульства России на другую, написав, что в этом здании работали «военные преступники и насильники». Также они сделали видеопроекцию под мостом через Нарову.

Изображение, сделанное активистами под мостом в Нарве. Фото: Фото читателя.

Полиция: мы пытаемся найти организаторов акции

По словам руководителя группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмера Янно, акция не была согласована с полицией.

«Публичные собрания и демонстрации в поддержку Украины проводились неоднократно и были заранее зарегистрированы в полиции. Если соблюдены необходимые условия и гарантирована безопасность людей, их можно проводить», - объяснил Янно.

В полиции пытаются выяснить, кто именно проводил эту акцию.

«Я призываю их самих связаться с нами. Наша цель - не наказать кого-либо, а понять мотивы организаторов и призвать их в будущем координировать свои действия с полицией. Мы хотим поговорить о том, почему такие мероприятия необходимо регистрировать заранее и что организаторы могут сделать, чтобы обеспечить безопасное проведение демонстрации в сотрудничестве с полицией», - отметил Янно.

В полиции напомнили, что для проведения публичных собраний и акций необходимо предварительно согласовать свои планы с полицией. В таком случае демонстрация будет законной, а сотрудники полиции смогут проинструктировать организаторов о безопасном проведении демонстрации.