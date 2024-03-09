Маклер: перед определением цены своей квартиры тщательно изучите рынок

Хороший способ понять, что вообще происходит на рынке, - ознакомиться с другими подобными объектами на порталах недвижимости. Это дает первоначальное представление о том, в каком ценовом диапазоне может находиться объект. Однако стоит помнить, что цена, отраженная на портале, не означает, что сделка состоится по той же цене. Часто владельцы эмоционально привязаны к своей собственности, хотят получить «свою» цену и готовы долго ждать или просто закидывают удочку, чтобы посмотреть, не клюнет ли кто.

Поэтому рекомендую: если вы нашли объекты, аналогичные вашему, свяжитесь с продавцами и узнайте, есть ли интерес к объекту по данной цене, как давно объявление находится и как идет продажа. Под последним подразумевается, что это: реальное желание продать или, наоборот, просто желание прицениться и поэкспериментировать. В этом случае прямой заинтересованности в продаже нет, а объявление может находиться на порталах годами.

Кроме того, вы можете получить обзор цен из статистики сделок Земельного департамента. Однако, в отличие от порталов недвижимости, интерфейс страницы не позволяет узнать, как выглядели продававшиеся объекты, т.е. результат очень приблизительный.

Также важно знать, падает ли рынок в данный момент или, скорее, движется в восходящем направлении. Когда цены падают, рекомендуется установить цену немного ниже, чтобы оставаться конкурентоспособными. Если вы четко видите ярко выраженный рост, стартовую цену можно определить немного смелее. Тому, кто не занимается недвижимостью ежедневно, вероятно, будет сложно понять, какие изменения происходят на рынке. Здесь может оказать большую помощь специалист в этой области, то есть маклер по недвижимости.