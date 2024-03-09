Moody's: зависимость Эстонии от импорта энергии самая низкая в ЕС

Хотя давление на расходы остается высоким, в основном из-за расходов на оборону и внутреннюю безопасность, агентство ожидает, что государственные финансы останутся крепкими и в следующие три года, когда будут сделаны необходимые сокращения, и экономический рост снова ускорится. На этот год агентство прогнозирует дефицит бюджета в размере 3 процентов от ВВП, который сократится до 2,4 процента в следующем году и до 2 процентов в 2026 году.

По базовому сценарию отношение государственного долга к ВВП вырастет до 23 процентов в следующем году и до 23,8 процентов в последующем году, оставаясь значительно ниже медианы для стран с таким же рейтингом, которая к 2026 году должна составить 53 процента.

Эстонская энергетическая безопасность хорошо себя чувствует благодаря долгосрочной стратегии и низкой зависимости от внешних источников энергии. Зависимость Эстонии от импорта энергии в ЕС самая низкая из-за наличия в стране больших запасов сланца и технологий для его переработки в энергию. Цель достижения доли возобновляемой энергии в 2030 году в 100 процентов поможет еще больше диверсифицировать энергетическую безопасность. Вместе с странами Балтии также ведется синхронизация электросистем с европейской сетью CEN.

Moody's не видит прямой угрозы российской войны для Эстонии, этот риск значительно снижают оборона НАТО и увеличенная присутствие. Перевод расходов на оборону на уровень 3,2 процента ВВП, по мнению агентства, демонстрирует высокий уровень готовности и усиленную способность отражать различные угрозы (кибератаки, гибридные атаки).

Повышение рейтинга Эстонии, по мнению Moody's, будет поддерживать более сильный экономический рост, уменьшение внешних шоков и более разнообразную экономическую деятельность. А также завершение агрессивной войны России.

Снижение рейтинга может быть вызвано ослаблением экономики из-за более медленного роста, увеличением государственного долга и ухудшением экономической ситуации из-за войны с Россией.