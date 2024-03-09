Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный государственный рейтинг Эстонии на текущем высоком уровне A1, прогноз рейтинга стабильный. Об этом сообщает Министерство финансов.
Moody's: зависимость Эстонии от импорта энергии самая низкая в ЕС
Moody’s - международное агентство, которое занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings, Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.
Рейтинг Эстонии поддерживается очень крепкой государственной финансовой политикой, основанной на долгосрочной разумной бюджетной политике, считают эксперты Moody's. Они прогнозируют, что Эстония будет продолжать двигаться в том же направлении, несмотря на увеличение государственного долга.
«Рейтинг также учитывает сильные институты и управление государством в Эстонии, которые помогают смягчить внешние шоки для маленькой и открытой экономики Эстонии», - поясняют аналитики.
Стабильный прогноз рейтинга указывает на то, что риски в экономике сбалансированы. Эстонские экономические показатели могут восстановиться быстрее, чем ожидает агентство в настоящее время, например, если вырастет вклад отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Или если дефицит бюджета уменьшится быстрее, чем ожидается. Прогноз может ухудшиться в случае ухудшения геополитической обстановки, которая повлияет как на экономические, бюджетные, так и на долговые показатели.
Агентство отмечает, что экономический рост Эстонии после сильной пандемии замедлился. Некоторые отрасли, особенно деревообрабатывающая промышленность и энергоемкая промышленность, испытывают затруднения из-за низкого внешнего спроса и потери российского рынка.
Moody's ожидает, что экономика начнет постепенно расти в этом году, а глобальный спрос ускорится во второй половине года. Поэтому агентство прогнозирует снижение на 0,4 процента в этом году, которое увеличится до 2,7 процента в следующем и после.
Хотя давление на расходы остается высоким, в основном из-за расходов на оборону и внутреннюю безопасность, агентство ожидает, что государственные финансы останутся крепкими и в следующие три года, когда будут сделаны необходимые сокращения, и экономический рост снова ускорится. На этот год агентство прогнозирует дефицит бюджета в размере 3 процентов от ВВП, который сократится до 2,4 процента в следующем году и до 2 процентов в 2026 году.
По базовому сценарию отношение государственного долга к ВВП вырастет до 23 процентов в следующем году и до 23,8 процентов в последующем году, оставаясь значительно ниже медианы для стран с таким же рейтингом, которая к 2026 году должна составить 53 процента.
Эстонская энергетическая безопасность хорошо себя чувствует благодаря долгосрочной стратегии и низкой зависимости от внешних источников энергии. Зависимость Эстонии от импорта энергии в ЕС самая низкая из-за наличия в стране больших запасов сланца и технологий для его переработки в энергию. Цель достижения доли возобновляемой энергии в 2030 году в 100 процентов поможет еще больше диверсифицировать энергетическую безопасность. Вместе с странами Балтии также ведется синхронизация электросистем с европейской сетью CEN.
Moody's не видит прямой угрозы российской войны для Эстонии, этот риск значительно снижают оборона НАТО и увеличенная присутствие. Перевод расходов на оборону на уровень 3,2 процента ВВП, по мнению агентства, демонстрирует высокий уровень готовности и усиленную способность отражать различные угрозы (кибератаки, гибридные атаки).
Повышение рейтинга Эстонии, по мнению Moody's, будет поддерживать более сильный экономический рост, уменьшение внешних шоков и более разнообразную экономическую деятельность. А также завершение агрессивной войны России.
Снижение рейтинга может быть вызвано ослаблением экономики из-за более медленного роста, увеличением государственного долга и ухудшением экономической ситуации из-за войны с Россией.