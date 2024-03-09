Воспоминания: день, когда бомбили Таллинн

В 19.15 прозвучала воздушная тревога и начался обстрел. Я был с бабушкой Бетти в ее квартире на улице Ыуна. Дедушка Август уехал в деревню, на хутор своих родителей в деревню Парасмяэ за Костивере. А мама была в гостях у знакомых.

Отца у меня уже не было. Он погиб 3 января командиром роты Нарвского батальона на восточном фронте, за Нарвой, в Волосово. Моему отцу Мадису тогда было всего 23 года. Родители матери были депортированы летом 1941 года, а дедушку, как выяснилось позже, убили в лагере для военнопленных на северном Урале в городе Тавда.

Во время бомбардировки мне было всего год и четыре с половиной месяца, и то, что сохранилось в моей памяти, полностью основано на рассказах бабушки Бетти.

Юри Куускемаа здесь около года. Фотография сделана в 1943 году. Фото: Erakogu

Итак, когда началась бомбардировка, бабушка купала меня. Практически сразу дом и прилегающая территория загорелись. Загорелся и театр Estonia, где как раз шла постановка «Домовой» Эдуарда Тубина. Бабушка успела меня вытереть и одеть. Взяв с собой бидон с молоком, она вынесла коляску на улицу, и наш побег начался.