Бомбоубежища в жилых и общественных зданиях станут обязательными

По оценкам властей, это требование увеличит расходы на строительство нового жилья всего на несколько процентов и сделает недвижимость более привлекательной. Однако девелоперы с этим не согласны.

«Если до сих пор стены подвальных этажей мы строили толщиной 20 сантиметров, то, возможно, придется часть стен строить 40-сантиметровыми. А если еще придется делать помещение под генератор, хранилище топлива, будут еще какие-нибудь дополнительные требования, то сегодня довольно сложно сказать, увеличит ли это расходы на один-два процента. Я почему-то подозреваю, что выйдет дороже», - сказал председатель правления Merko Ehitus Eesti Яан Меэ.