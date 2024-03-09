Армения обсуждает вступление в Евросоюз

На сегодняшний день между Арменией и Евросоюзом заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве, страна входит в сферу Европейской политики соседства и является участником Восточного партнерства ЕС.

«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять последние три-четыре года, в Армении активно обсуждают существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что среди них также есть идея членства в ЕС», - в частности, заявил Мирзоян в эфире турецкого канала TRT World.

В интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» он добавил, что сотрудничество Армении с Евросоюзом направлено на обеспечение экономической устойчивости страны и диверсификации ее экономических ресурсов.

Комментируя перспективы связей Еревана и Брюсселя, Мирзоян отметил, что Армения продолжает углублять отношения с Евросоюзом и членами сообщества в различных областях. По его словам, между сторонами налажен очень интенсивный политический диалог.

«Мы углубляем отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим отношения с Индией. В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями», - добавил он.

Ранее МИД Армении говорил о «европейских устремлениях» республики, которая намерена «настолько сблизиться с ЕС, насколько ЕС сочтет это возможным».