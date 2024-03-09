Провокация? ⟩ В Клайпеде осквернили 12 литовских флагов

Первые сообщения об осквернении литовских флагов полиция получила около 7:00 утра в пятницу, сообщила представитель Главного комиссариата полиции Клайпедского района Андромеда Грауслене.

По ее словам, флагштоки некоторых флагов были сломаны, часть флагов сожжена.

По фактам осквернения национального флага проводится досудебное расследование, передает LRT.

Уголовный кодекс Литвы за такое преступление предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

В полиции не комментируют, была ли это политическая провокация, однако местные жители не исключают такой возможности.

Президент Гитанас Науседа уверен, что нападения на символы литовской государственности – флаги и памятники – планируются и координируются за рубежом.

«К сожалению, у нас уже была информация, что речь идет о целенаправленной деятельности, и что эта деятельность планируется и координируется за пределами Литовской Республики», - заявил Науседа журналистам в пятницу.

Литовский президент также указал, что подобные инциденты могут произойти и в других странах НАТО.