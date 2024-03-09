Фото ⟩ Автомобиль пролетел по воздуху и протаранил забор дома

По словам очевидцев, водитель Volkswagen начал выезжать с парковки Maxima. Ему следовало повернуть направо, чтобы выехать на улицу, но внезапно Volkswagen промчался по парковке ко въезду, проехал через тротуар, через ограждение из сетки и остановился между грядками на заднем дворе дома.

Люди, ставшие свидетелями происшествия, пояснили, что скорость автомобиля была достаточно большой. «Хорошо, что никто в тот момент не шел по тротуару», - сказал один из очевидцев.

Прежде чем съехать с дороги, водитель Volkswagen также задел черный Mercedes. Предположительно, у пожилого водителя Volkswagen были проблемы со здоровьем. Скорая помощь доставила пострадавшего в ДТП в больницу.

Другой очевидец уточнил, что у Volkswagen автоматическая коробка передач, поэтому при нажатии на газ до упора машина даже на небольшом участке набрала довольно большие обороты.

Хозяин сломанного ограждения рассказал, что в момент аварии он находился в своей комнате, слушал радио Vaba Euroopa, как вдруг, выглянув во двор, заметил, что посреди его сада стоит серебристый автомобиль.

«Ой, здесь уже ломали забор, я принесу ножницы по металлу, разрежу забор, а то отсюда машину не достанут», - безмятежно сказал владелец дома.